Selena Gomez appelle les sans-papiers “mon peuple” lorsqu’elle répond à d’autres célébrités | personnes

L’artiste américaine Selena Gomez a répondu aux questions de célébrités, dont l’auteur-compositeur-interprète portoricain Bad Bunny, dans une interview dans laquelle elle a parlé de ses difficultés avec le lupus, l’anxiété et la dépression, et comment elle se sent partie de la communauté sans-papiers aux États-Unis. .UU.

Dans le texte, publié par l’édition numérique du magazine Daze, Gomez a déclaré que la lutte des Latinos sans papiers aux États-Unis était l’une des causes les plus importantes pour elle, car c’était la situation de ses grands-parents paternels.