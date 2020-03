Sénat américain approuve des mesures de secours pour lutter contre le coronavirus

Ceci est le projet de loi américain. d’aide pour le coronavirus 1:39

(CNN) – Le Sénat américain a approuvé mercredi un ensemble de mesures de secours pour la pandémie de coronavirus, qui avait déjà reçu le feu vert de la Chambre des représentants. L’initiative comprend des dispositions pour des tests covid-19 gratuits et des licences d’urgence payantes. La décision du Sénat autorise la signature du président Donald Trump sur la mesure.

L’adoption de cette mesure permettra également au Sénat de consacrer tous ses efforts à l’approbation du prochain paquet d’aide en réponse à la crise pandémique.

Le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell et d’autres de ses compatriotes républicains avaient précédemment critiqué la législation adoptée par la Chambre des représentants, mais ont souligné qu’il était urgent d’aider les Américains pendant la crise des coronavirus.

McConnell a réitéré mercredi qu’il ne suspendrait pas le Sénat jusqu’à ce que ce que les législateurs ont décrit comme un plan de relance économique de “phase trois” en réponse à l’épidémie de coronavirus soit approuvé.

Après un premier vote la semaine dernière, la Chambre a approuvé lundi un ensemble de modifications à la loi, permettant au Sénat de l’évaluer cette semaine.

Le coronavirus et le chômage 5:15

Le projet de loi de la Chambre a été négocié par la dirigeante démocrate et présidente de cet organisme, Nancy Pelosi, et le gouvernement Trump. En outre, le président a exprimé son soutien à cette mesure.

Pour favoriser la distanciation sociale, McConnell a annoncé avant le vote final que les sénateurs prendraient des précautions pendant le processus.

“Ce que nous ferons, c’est un vote par appel nominal de 30 minutes. Nous voulons éviter de nous rassembler ici “, a-t-il dit. «J’invite nos collègues à venir voter et à quitter les lieux afin que nous n’ayons pas de groupes de discussion en place. C’est particulièrement important pour notre personnel ici et devant la caméra, donc j’encourage tout le monde à profiter pleinement d’un vote par appel nominal de 30 minutes. Venez voter et allez-y », a noté McConnell.

L’importance de la distance pour contenir le covid-19 5:09

Il a également demandé aux membres du Sénat d’être conscients de la “distanciation sociale” lorsqu’ils s’approchaient pour voter et quittaient la chambre. Avec cela, je pense que nous serons en mesure de procéder au vote qui est susceptible de se produire plus tard sans violer aucune des mesures de sécurité que le médecin du Capitole et d’autres ont recommandées “, a-t-il déclaré.

Le soutien de Trump à la décision de la Chambre a ouvert la voie à un large vote bipartisan à y gagner la semaine dernière. Par la suite, un ensemble de changements à la législation a été adopté, incitant le Sénat à envisager la mesure visant à offrir des millions de congés de maladie et de famille payés aux Américains.

La législation accorderait à de nombreux travailleurs jusqu’à deux semaines de congés de maladie payés s’ils sont évalués, traités ou diagnostiqués avec un coronavirus. Ceux à qui un médecin ou un représentant du gouvernement a demandé de rester à la maison pour une exposition ou des symptômes seraient également éligibles.

Cependant, le projet approuvé limite ces paiements à 511 $ par jour, ce qui est à peu près gagné par quelqu’un avec un salaire de 133 000 $ par an. La mesure initiale exigeait que les travailleurs reçoivent leur plein salaire, mais avec un remboursement fédéral limité à ce montant pour les employeurs.

Les travailleurs dont les parents sont touchés par le coronavirus et ceux dont les enfants ont fermé leurs écoles recevraient jusqu’à deux tiers de leur salaire, bien que cette prestation soit désormais limitée à 200 dollars par jour.

.