Sept équipes présentent une utilisation à 100% dans la Copa Libertadores | Réseaux sociaux sportifs

Sept des trente-deux équipes impliquées dans la phase de groupes de la Copa Libertadores conservent un avantage de cent pour cent après la deuxième journée où Gremio et Internacional ont clôturé leur classique avec violence et 8 expulsés, et le Togolais Emmanuel Adebayor il a donné un coup de pied à un rival au visage.

L’avancée du coronavirus dans le monde et les risques de contacts massifs dans la région ont eu des effets évidents le deuxième jour lorsque deux matchs se sont déroulés sans public, à huis clos: Olimpia contre Défense et Justice à Asunción, et Course contre Alianza Lima à Avellaneda .