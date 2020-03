Sept étapes essentielles pour prospérer dans notre nouveau monde de distance sociale

Note de l’éditeur: Jamie Metzl est un futurologue de la technologie et de la santé, membre du comité consultatif international de l’Organisation mondiale de la santé sur l’édition du génome humain et auteur de Hacking Darwin: Genetic Engineering and the Future of Humanity (livre de poche le 7 avril) . Suivez-le sur Twitter @jamiemetzl Les opinions exprimées sont les siennes. Voir plus d’articles d’opinion sur CNN.

(CNN) – Si, comme moi, vous avez reçu des courriels de la plupart des organisations avec lesquelles vous êtes impliqué disant que des cours, des conférences, des services et d’autres événements prévus se déroulent désormais en ligne au milieu de la crise des coronavirus, vous avez certainement remarqué une tendance.

Avec un si grand nombre d’entre nous qui se connectent déjà à nos communautés via les médias sociaux et les smartphones, nous avons déjà fait de grands pas loin de la proximité physique au cœur de notre intimité humaine. Ce que nous assistons actuellement, c’est un bond en avant vers la virtualisation de nos vies.

Dans les semaines à venir, nous en verrons plus. Ce ne seront pas seulement les services de Pâques au Vatican et les débats présidentiels américains qu’ils se déroulent sans grand public.

À mesure que le virus se propage entre les populations, un nombre croissant de professionnels de la santé sont également susceptibles d’être infectés et doivent être mis en quarantaine. Le nombre de patients augmentant et diminuant rapidement le nombre de professionnels de la santé disponibles, nous serons obligés de compter sur la télémédecine et les diagnostics d’intelligence artificielle pour surmonter cela.

Des entreprises comme Amazon ont expérimenté avec des magasins sans ATM, mais avec des distributeurs automatiques de billets humains qui ne peuvent pas se rendre au travail ou qui sont préoccupés par le fait de toucher des produits manipulés par d’autres, cette tendance va s’accélérer.

Bienvenue dans notre avenir désincarné.

Notre abandon de la connectivité physique depuis l’époque du télégraphe a élargi la portée de nos réseaux et a aidé à rassembler les gens de manière nouvelle et significative, mais cela a également eu un coût. Il y a une raison pour laquelle les études montrent que les bébés qui ne reçoivent pas suffisamment d’attention physique ont souvent des problèmes sociaux et émotionnels plus tard dans la vie, et pourquoi nous considérons l’isolement solitaire comme une punition plutôt qu’une récompense bouddhiste cosmique.

Notre profond besoin humain de connectivité physique intime avec les autres est codé dans notre ADN. Cette profonde interconnexion sociale était fondamentale pour le succès concurrentiel de nos ancêtres.

Aujourd’hui, cependant, environ 28% de tous les ménages américains sont des ménages composés d’une seule personne, selon un rapport de 2018 du U.S. Census Bureau. Près de 5% de la population américaine vit dans des maisons de repos. Plus d’un million d’Américains sont incarcérés, selon un rapport de 2018 du Bureau des statistiques de la justice.

Cet isolement physique se traduit par des taux élevés de dépression. Une enquête nationale américaine de 2018 a révélé que près de la moitié des adultes américains se sentent parfois ou toujours seuls. Des recherches à l’Université Brigham Young ont révélé que l’isolement social avait un impact négatif sur la santé équivalent à fumer 15 cigarettes par jour.

Nous devons promouvoir l’éloignement social, la quarantaine et l’auto-isolement pour sauver des vies. Et nous devons limiter les visites à des endroits comme nos maisons de retraite et nos prisons pour arrêter la propagation du coronavirus. Mais une conséquence de cela est que les gens seront poussés à des niveaux encore plus élevés d’isolement social.

Tout comme la révolution de l’intelligence artificielle nous oblige à évaluer quel travail est le plus approprié pour l’homme, cette révolution soudaine de virtualisation nous obligera à redéfinir les fondements de notre connectivité avec les autres. Nous devons nous demander si notre besoin essentiel de connectivité physique humaine peut être satisfait au moins en partie par d’autres moyens. Alors que nous embrassons sagement la distance physique et sociale, nous devons simultanément embrasser la fermeture émotionnelle virtuelle.

Voici mes sept étapes essentielles que nous pouvons prendre pour le faire:

Trouvez nous: Le cœur de la connectivité avec les autres est la paix avec nous-mêmes. Aussi tentant que cela puisse être de nous asseoir devant nos télévisions en regardant le cycle de la crise à 30 minutes d’intervalle, nous devons nous recentrer pour préserver notre bien-être aujourd’hui et nous préparer à ce qui nous attend demain. Pour certains, cela pourrait signifier la médiation, pour d’autres, cela pourrait signifier la journalisation, l’exercice ou le tricot. Si nous sommes de toute façon à la maison, pourquoi ne pas le faire ressembler davantage à une retraite bouddhiste et moins à l’isolement cellulaire?

Compétence: Avez-vous déjà voulu apprendre à danser le tango, la batterie africaine ou le Talmud? Vous avez maintenant le temps de tout apprendre à la maison. Vous pouvez utiliser les milliers de vidéos YouTube gratuites qui couvrent toutes les compétences que vous souhaitez acquérir. Ou, si vous pouvez le faire financièrement, engagez des experts pour vous former virtuellement. Ces enseignants sont également assis à la maison à la recherche de choses significatives à faire. N’êtes-vous pas prêt pour cela? Ne t’inquiète pas. Même un novice en technologie peut appeler un enseignant (et n’importe qui peut être un enseignant), mettre en place une session FaceTime, puis envoyer un chèque, si nécessaire, après le cours virtuel.

Connectez-vous à votre mini-communauté physique: Si vous êtes chez vous avec certaines personnes, pourquoi ne pas investir dans l’approfondissement de vos relations avec elles? Vous avez un drame familial en préparation qui vous séparera pendant des années, alors pourquoi ne pas le réparer maintenant? L’entraînement centrifuge de nos vies antérieures a souvent interféré avec notre capacité à nous connecter avec les personnes physiquement les plus proches de nous. Nous avons maintenant la possibilité de découvrir à quoi ressemblait la vie lorsque notre rayon de mouvement physique était beaucoup plus petit.

Investissez dans les communautés virtuelles: Dans les villages que la plupart de nos ancêtres ont quittés, nous nous surveillions les uns les autres, pour le meilleur ou pour le pire. En cette période d’isolement social croissant, nous devons mieux embrasser. Tout le monde devrait faire une liste de toutes les personnes dans notre vie qui ont besoin d’un peu d’attention supplémentaire, en particulier celles qui sont isolées d’une manière ou d’une autre, et ont l’habitude de tendre la main de manière significative et répétée.

Renforcez l’infrastructure de connectivité virtuelle: Les entreprises technologiques ont déjà construit l’infrastructure de la communauté virtuelle avec des outils comme Zoom et Microsoft Teams qui permettent aux gens de se réunir de manière significative et intime à distance. Nous devons maintenant aller plus loin en établissant des interfaces simples pour aider chaque lieu de culte, centre communautaire, club de lecture ou autre groupe à garder nos communautés essentielles ensemble lorsqu’il n’est pas possible de se rencontrer en personne.

Ouvrez nos universités: Nous devons bouleverser nos universités afin que nos meilleurs penseurs puissent mener des conversations virtuelles inclusives sur les questions les plus intéressantes, passionnantes et importantes de notre temps. Parce que même les personnes prises au piège à la maison ne voudront pas regarder des conférences ennuyeuses, nous devrons rendre ce divertissement excitant et brillant. Nos universités peuvent aider chaque personne à la maison à développer un plan d’apprentissage personnalisé afin que nous puissions acquérir de nouvelles compétences et connaissances pendant que nous avons ce temps précieux.

Recrutez nos aînés: Dans nos villages, des aînés respectés ont joué un rôle essentiel dans la transmission de la sagesse et des connaissances aux générations futures. Trop souvent, nos sociétés modernes socialement isolées les ont exilés dans des maisons de retraite et des terrains de golf. Maintenant, nous avons besoin de ces personnes essentielles au centre de nos communautés auxquelles elles appartiennent. Si nous virtualisons nos vies, pourquoi ne pas faciliter la tâche de nos aînés? Il existe de nombreux retraités expérimentés qui pourraient être une excellente source d’apprentissage à distance pour les étudiants qui sont également pris au piège à la maison.

Nous espérons tous que cette crise n’est que temporaire et que nos vies reviendront dans quelques mois. C’est certainement une possibilité, mais il existe une possibilité réelle que la crise dure beaucoup plus longtemps.

Même si un vaccin peut être développé et déployé d’ici la fin de l’année prochaine, il est peu probable que nos vies reviennent exactement à ce qu’elles étaient avant le début de cette crise. Ce que nous avons récemment appelé normal était simplement la nouvelle norme pour les personnes plus âgées que nous. Notre nouvelle normalité de vie virtualisée est susceptible de devenir la normalité des générations futures.

Les humains auront toujours un besoin biologique profond de connectivité physique entre nous. Cela ne disparaîtra pas. Notre nouveau monde de communion virtuelle aura certainement un coût, mais il a également le potentiel de nous apporter de nouveaux cadeaux que nous n’aurions jamais imaginés autrement.

Puisque, au moins pour l’instant, nous n’avons pas beaucoup d’options, profitons de cette opportunité.

