Sept types de masques pour lutter contre le coronavirus

L’une des controverses qui est irrémédiablement associée àcoronavirusest l’utilisation ou non demasques faciaux. Chaque jour, des informations apparaissent dans une direction ou une autre. En Chine, tout le monde les portait, dans le reste du monde il y a des doutes. Pour l’instant, on savait déjà que dans des pays comme Israël, la République tchèque et la Slovaquie sont obligatoires.

En Lombardie, la région d’Italie la plus touchée, ceux qui sortent dans la rue sont punis dès dimanche avec 400 euros, tandis que d’autres pays, comme l’Espagne, méditent pour parier sur son usage majoritaire lorsque leconfinement.

“Faux sentiment de sécurité”

En période de confusion, la meilleure chose semble être de recourir aux hauts lieux, à commencer parOrganisation mondiale de la SANTE(OMS), qui maintient son scepticisme, peut-être conditionné par la pénurie de stocks. L’agence a réitéré ces dernières heures que l’utilisation de masques pour la population générale peut créer “un faux sentiment de sécurité” et résume les trois seuls groupes qui devraient les porter:professionnels de la santé, infectés et personnes en contact avec eux.Pour le reste, misez sur le lavage des mains et la distance physique comme mesures plus efficaces.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’institution, dévoile ses craintes: “Nous savons que les masques peuvent aider à protéger les toilettes, maisils sont rares dans le monde.Nous craignons que l’utilisation massive ne fasse qu’exacerber le fossé pour ceux qui en ont le plus besoin. “

“Un vrai danger”

Son évaluation devient plus pertinente à un moment où plusieurs pays apprécient la possibilité de généraliser ces protections à l’ensemble de la population, comme l’ont fait les Chinois. L’idée de l’OMS est de donner la priorité aux professionnels de la santé à l’avant-garde de la lutte contre le covid-19 et de ne pas les mettre en «vrai danger».

L’organisme est clair queles masques ne sont pas la solution contre la maladie. Ils ne sont qu’un élément de plus dans le cadre complexe entourant une pandémie qui a déjà causé 80 000 décès dans 212 pays. “Par eux-mêmes, ils ne peuvent rien arrêter. Les pays doivent continuer à trouver des cas, à tester et à suivre chaque contact.”

Ainsi, indépendamment de l’utilisation ou non de ces protections, l’OMS souligne qu’il existe des mesures plus efficaces pour réduire les infections telles que le maintien de la distance,nettoie tes mains, toussez ou éternuez dans le coude et évitez de toucher votre visage.

Efficacité différente

D’autres doutes résident dans l’efficacité des sept types de masques contre le coronavirus. En principe, seuls les vêtements sanitaires professionnels ont prouvé leur efficacité pour ne pas attraper ou propager le virus, alors que des pièces plus conventionnelles ou faites maison ne seraient utiles que pour ne pas se propager, maisne pas se débarrasser de la contagion.

À cet égard, l’OMS a donné une autre tournure en indiquant que les masques en coton pouvaient même être une source potentielle d’infection, car ils ne résistent pas aux fluides et peuvent retenir l’humidité et devenir contaminés.

Stériliser avant utilisation

Le corps rejette l’utilisation de ces masques par le personnel soignant car, en outre,les microorganismes capables de franchir la barrière de protection sont inconnusqui est du coton. Il précise également qu’aucune preuve scientifique ne montre que les masques fabriqués avec des matériaux synthétiques sont efficaces pour protéger les professionnels qui soignent les patients atteints de Covid-19.

Enfin, l’OMS rappelle que tous les masques, tels que blouses, gants et lunettes, doivent être stérilisés avant utilisation. Par la suite, ils doivent être jetés car ils seraient “potentiellement” contaminés par le nouveau coronavirus.

.