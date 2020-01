Serena Williams sera de retour dans l’équipe de la Coupe de la Fédération des États-Unis, qui affrontera la Lettonie les 7 et 8 février à l’Angel of the Winds Arena, à Everett, Washington, lors de la ronde de qualification de cette compétition.

Cela a été confirmé par la Fédération américaine de tennis sur les réseaux sociaux.