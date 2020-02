Sergio Higuita se consacre chez lui poussé par une brillante Education First | Réseaux sociaux sportifs

La stratégie d’Education First dans le Tour Colombie était brillante et cela se reflétait dans le classement général: le champion était Sergio Andrés Higuita, le deuxième était Daniel Martínez – qui a remporté ce dimanche l’étape reine de la compétition – et le troisième, l’Équatorien Jonathan Caicedo .

Le triomphe de Higuita a été cuit depuis vendredi, le quatrième jour, quand il a battu Egan Bernal (Ineos), champion du Tour de France en 2019, et le Français Julian Alaphilippe (Deceunick-Quick Step), le meilleur cycliste du monde l’année dernière.