Sernauto prévient que la cessation d’activité entraînera une énorme perte de compétitivité | Moteur

L’Association espagnole des fournisseurs automobiles, Sernauto, a averti que la cessation d’activité imposée par COVID-19 entraînerait une “énorme” perte de compétitivité à un secteur qui emploie directement 230 000 personnes et auquel il en coûtera pour recouvrer la position d’exportation actuelle.

Sernauto travaille avec les employeurs CEOE et d’autres associations pour leur permettre de travailler dans les activités productives et l’expédition de marchandises pour pouvoir répondre aux commandes des marchés encore actifs.

Pour cette raison, il regrette que, dans le dernier décret-loi royal, qui réglemente un congé payé récupérable pour les travailleurs salariés qui ne fournissent pas de services essentiels, il n’y ait pas eu un plus grand dialogue avec les entreprises en dépit d’être une mesure de grand impact dans les secteurs industriels.

Sernauto considère que, lors de l’approbation d’une mesure de cette nature, la casuistique de nombreuses entreprises doit être prise en compte qui, avec des mesures exceptionnelles de protection des travailleurs, doit suivre travailler pour faire avancer les commandes de clients à l’étranger.

L’association a déclaré qu’il y avait une “confusion totale” sur les activités considérées comme essentielles et a critiqué “improvisation absolue” du gouvernement, dont il dit qu’il n’a pas donné le temps nécessaire aux entreprises pour s’organiser, ce qui aggrave la situation compliquée que beaucoup d’entre elles vivent déjà, en particulier les PME.

Les rois connaissent de première main la contribution du secteur automobile dans le COVID-19

Les rois Felipe et Letizia ont tenu une vidéoconférence ce lundi avec le président de SIÈGE, Carsten Isensee, qui a expliqué le projet lancé par la multinationale automobile pour fabriquer des respirateurs afin de fournir du matériel médical aux hôpitaux contre le coronavirus.

Don Felipe et Doña Letizia ont également parlé depuis le Palacio de la Zarzuela avec des représentants de deux autres constructeurs automobiles, Gestamp y Groupe Antolinet l’Association espagnole des fabricants d’automobiles et de camions (Anfac) afin de connaître les autres projets promus par ce secteur face à l’urgence sanitaire.