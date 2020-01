Serrat et Sabina captivent Barcelone avec une nuit de succès, de souvenirs et d’humour | En vedette

Il y a des chansons qui sonnent sur le chemin du retour. Éternels, propriétaires d’un peu de mémoire collective, échappent à leurs auteurs pour être de tout le monde et de personne à la fois. Ils sont «méditerranéens» ou «Et ils nous ont donné les dix» scandés par des milliers d’âmes qui sont venues ce samedi au rendez-vous avec Serrat et Sabina au Palais San Jordi de Barcelone.

Après les tournées conjointes “Deux oiseaux avec une pierre” (2007) et “Deux oiseaux contre-attaquent” (2012), le couple d’amis et de collègues est monté pour la troisième fois sur scène avec la tournée miniature “Il n’y en a pas deux sans trois”, une diversion avec une tournée en Amérique du Sud et un arrêt à Madrid.