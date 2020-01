Setién convoque les poids lourds, dont Messi, pour le match de Coupe | Sports

L’entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién, a remis jeudi la liste des convoqués pour le match de Coupe contre Leganés, qui se jouera cet après-midi, dans lequel toutes les manchettes apparaissent, dont Leo Messi.

La huitième de finale, qui se jouera cet après-midi au Camp Nou (17h00), sera un match unique, et après les ennuis subis en seizièmes sur le terrain d’Ibiza (1-2), dans lequel Messi et Piqué, entre autres, cette fois, Setién n’a pas donné de trêve et a réclamé toutes ses troupes, mais pas Riqui Puig, qui ne s’est pas rendu à Valence pour cause de maladie et, bien qu’il se soit entraîné avec le groupe mardi, n’est pas entré dans la liste.