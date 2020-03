Seules les guerres mondiales pourraient le faire avec les Jeux Olympiques | Sports pratiques

La guerre est la seule raison pour laquelle le J a été annuléJeux olympiques, cinq fois entre les éditions d’été et d’hiver.

Maintenant que nous parlons de la possibilité que le prochain Jeux de Tokyo sont reportés en raison de la propagation mondiale de Virus COVID-19, les livres d’histoire se souviennent que seules les deux guerres mondiales pouvaient avec les illusions olympiques.

Ni révoltes politiques sanglantes comme celui qui a précédé les Jeux de Mexico’68, ni attentats en plein cœur des Jeux comme celui de Munich’72, ni le boycotter des grandes puissances à Moscou’80 et Los Angeles’84, ni l’incompétence organisationnelle qui a mis en danger Athènes 2004 … ni la menace du moustique Zika il y a quatre ans à Rio 2016: rien n’a changé le cours normal des Jeux par la calendrier

Berlin 1916

La première des cinq éditions des Jeux de l’ère moderne annulée pour des raisons militaires a été celle de 1916. Le CIO avait accordé les Jeux de 1912 à Berlin, au détriment de Stockholm, mais le déclenchement en 1914 de la Première Guerre mondiale déclencha les alarmes des dirigeants olympiques.

Une guerre pour laquelle le président du CIO, le baron français, s’est enrôlé Pierre de Coubertin, à 51 ans. C’est pourquoi il a temporairement cédé la taxe sportive aux Suisses Godefroy de Blonay, afin que l’Olympisme ne perde pas la neutralité qu’il présumait.

Le stade préparé à Berlin pour les Jeux de 1916 est utilisé depuis 1915 comme hôpital de campagne et l’Allemagne a d’autres priorités qui laissent ses engagements olympiques oubliés. Le CIO s’est rendu aux preuves.

Les Jeux annulés suivants ont été les deux prévus pour 1940 au Japon, été à Tokyo et hiver à Sapporo.

1940 matchs

Le Japon a démissionné des deux en 1938, au milieu de la seconde guerre sino-japonaise, conflit qui a ensuite été encadré pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le CIO a ensuite accordé les Jeux d’été à Helsinki, qui avait été finaliste contre Tokyo, et les jeux d’hiver d’abord à St Moritz puis, en raison d’un conflit avec la Suisse, à Garmisch (Allemagne).

En novembre 1939, ceux-ci furent annulés, deux mois après les nazis ont envahi la Pologne, et en mai 1940, ceux de la Finlande sont annulés, pays qui souffre des attaques annexionnistes de l’Union soviétique.

Malgré le développement imparable de la guerre, le CIO a maintenu ses activités autant que possible et, lors de sa session de 1939, a accordé le siège de la Jeux de 1944 à Cortina (Italie) et Londres.

L’espoir de reprendre le différend des Jeux est resté jusqu’en 1942, année au cours de laquelle ils ont été définitivement annulés.

Après la Seconde Guerre mondiale, St Moritz (Suisse) et Londres reprirent l’organisation des Jeux, qui ne fut plus jamais interrompue.

Tokyo 2020

Les organisateurs du Jeux de Tokyo 2020 et le CIO travaille avec les dates initialement prévues pour sa célébration, du 24 juillet au 9 août et deux semaines plus tard Jeux paralympiques.

Les dernières données du Organisation mondiale de la SANTE (OMS) sur le coronavirus parlent de 88 948 cas dans le monde, dont 80 174 en Chine, et 3 043 morts, 2 915 en territoire chinois.

La réunion de la commission exécutive du CIO à Lausanne (Suisse) a fait une déclaration, après avoir entendu les dernières données sur la propagation du virus, dans laquelle elle a indiqué son engagement “pour le succès des Jeux qui se tiendront du 24 juillet au 9 août. “, qui a ratifié les dates prévues, mais suivra toujours les recommandations de l’OMS.

Pour sa part, Gouvernement du Japon Il a souligné qu’il poursuivait le plan d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo cet été malgré l’épidémie de coronavirus. “Nous poursuivons sans interruption la préparation des Jeux Olympiques comme prévu, tandis que nous travaillons en étroite collaboration avec le CIO, avec le comité d’organisation et avec le gouvernement métropolitain de Tokyo”, a déclaré mercredi le porte-parole exécutif. Yoshihide Suga, lors d’une conférence de presse.

De nombreux événements de qualification pour les Jeux ont été reportés ou annulés dans différents pays du monde.

