Shakira et JLo transmettent un message de fierté latine et de puissance féminine dans le Super Bowl | Culture et divertissement

Jennifer López et Shakira se targuent de la fierté latino d’un spectacle passionnant à la mi-temps du principal événement sportif aux États-Unis, un Super Bowl plus hispanique que jamais avec la participation spéciale des stars de la musique urbaine J Balvin et Bad Bunny.

En outre, Emme Muñiz, fille de Jennifer López et Marc Anthony, a fait ses débuts mondiaux en tant que chanteuse, à la tête d’une chorale d’enfants vêtus de blanc, tandis que Shakira jouait de la batterie et que sa mère l’accompagnait d’une cape qui semblait initialement appartenir à la Drapeau américain et a fini par devenir celui de Porto Rico, où se trouvent les quatre grands-parents de la jeune fille.