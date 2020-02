Shérif: “Nous avons fait quelque chose de bien, le jackpot est laissé” | Réseaux sociaux sportifs

Imanol Alguacil, entraîneur de la Real Sociedad, a montré de l’émotion après avoir éliminé le Real Madrid dans un match inoubliable pour entrer en demi-finale de la Copa del Rey, et a déclaré qu’ils avaient “fait quelque chose de bien” mais “le jackpot est laissé”.

“Ce triomphe signifie beaucoup de choses, être du Real, de Orio, de la maison, avec autant de jeunes joueurs dans un tel stade et devant une équipe sur un rouleau comme le Real Madrid. Nous avons donné le niveau et le spectacle, je suis super fier. Nous savions que cela pourrait être et nous devons continuer parce que le jackpot est laissé et nous allons le chercher pour les fans “, a-t-il déclaré.