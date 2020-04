“Sherpa” n’a pas posé devant une affiche Vox, c’est une photo EFE 2015 manipulée | EFE vérifie

Que vérifions-nous?

Le musicien “Sherpa”, de Barón Rojo, pose devant une affiche Vox avec son nom et porte un badge avec le logo de cette fête.

conclusion

Il s’agit d’un photomontage réalisé par un site humoristique basé sur une photographie de l’Agence EFE prise en 2015.

L’image viralisée dans les forums et réseaux sociaux du musicien José Luis Campuzano “Sherpa”, l’un des fondateurs du groupe Red Baron, pointant en souriant une affiche de Vox avec son nom est faux et il s’agit d’un montage réalisé à partir d’une photographie originale de l’Agence EFE prise en 2015.

Au cours des dernières heures, une photo de “Sherpa” a été partagée à la fois sur les réseaux et dans certains forums, dans laquelle vous pouvez voir l’ex-chanteur et ex-bassiste de Red Baron portant un badge de Vox dans sa veste et posant devant une affiche de cette formation qui il porte son nom. L’image accompagne les messages dans lesquels il est indiqué que le musicien a été signé par le parti de Santiago Abascal.

Un site humoristique

Il s’agit d’une image manipulée qui provient du site d’humour Metal por Detrás, qui explique dans la légende elle-même: “EFE News Photography and Photomontage of Metalpordetras.com”. L’image originale a été prise en 2015 et, en elle, “Sherpa” posait en fait devant une photographie de l’une de ses performances en 1983.

L’auteur numérique humoristique du photomontage l’utilise pour illustrer une information intitulée “Vox files rocker Sherpa (Red Baron)” et dans laquelle, en guise d’introduction à un texte avec le même ton d’humour, il ajoute: “Le groupe vert a été fixé dans le musicien pour voir sa critique sévère du gouvernement face à la crise pandémique. “

Devant le faux posé avec un badge Vox sur la veste, l’image originale a été prise à Mérida le 8 avril 2015 par le photographe EFE Jero Morales. Dans ce document, “Sherpa”, sans badge d’aucune sorte sur sa veste, a posé devant un instantané dans lequel il a été vu lui-même, sur scène, lors d’un concert de Red Baron à Paracuellos del Jarama (Madrid) le 9 Juillet 1983.

L’image réelle de 2015, alors diffusée par le service graphique de l’agence, correspondait à l’ouverture de l’exposition photo EFE “En clave de rock”, l’une des rares expositions photographiques dédiées au hard rock national.

Seigneurs de Benemérita, c’est un faux malveillant pour nuire à ma réputation. Allez-vous faire quelque chose contre l’auteur de ceci? pic.twitter.com/FK9FfAmHE4 – Sherpabaron (@Sherpabaron) 21 avril 2020

Sur son compte Twitter personnel, Campuzano a dénoncé le photomontage ce mercredi avec le message suivant: “Messieurs de la Benemérita, c’est un faux malveillant pour nuire à ma réputation. Allez-vous faire quelque chose contre l’auteur de cela?”

“Et ce n’est pas que je considère que voter pour Vox est un discrédit, loin de là. Un parti constitutionnel légal avec près de 4 millions d’électeurs et qui peut être voté par celui qui le considère comme son option. Ce qui veut dire, c’est qu’ils veulent m’inciter à les extrémistes de gauche “, précise” Sherpa “dans un tweet ultérieur.

Et ce n’est pas qu’il considère le vote de Vox comme un discrédit, loin de là. Parti constitutionnel légaliste comptant près de 4 millions d’électeurs et qui peut voter qui le juge bon, ce qui veut dire qu’il veut inciter les extrémistes de gauche. https://t.co/KF0IG0TrDY – Sherpabaron (@Sherpabaron) 22 avril 2020

Cette plainte s’ajoute aux messages de dimanche dernier sur Twitter dans lesquels “Sherpa” affirmait qu’il recevait “de graves insultes et menaces” de la part de “gauchistes endoctrinés” pour avoir critiqué le gouvernement pour sa “mauvaise gestion de la pandémie et de la dérive bolivarienne”. vous avez pris. “

Sources:

– Archives graphiques de l’Agence EFE.

– Site humoristique “Métal par derrière”.

– Compte Twitter du musicien José Luis Campuzano “Sherpa”.