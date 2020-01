Ship2B célèbre la XII édition de sa journée de démonstration S2B, où les 10 startups à impact sont présentées | Entreprend

Ship2B célèbre le XII édition de sa S2B Demo Day, l’événement où ils sont présentés les 10 startups impact accéléré dans vos programmes S2B Tech4Climate, S2B Tech4Health et S2B Tech4Social au cours du second semestre 2019.

L’événement aura lieu mardi prochain, 28 janvier au Movistar Center de Barcelone.

A cette occasion, lors de l’événement, destiné aux investisseurs, entreprises, entrepreneurs, entités publiques et autres agents intéressés par l’entrepreneuriat d’impact, les startups liées au durabilité et environnement qui aident à mesurer la qualité de l’air ou à générer de l’énergie renouvelable sans avoir besoin d’une batterie.

Aussi ceux liés à santé, qui contribuent à améliorer la rééducation des blessures aux poignets et aux mains ou qui permettent de fermer les lésions par voie endoscopique, ou qui améliorer la qualité de vie des groupes vulnérables avec des fauteuils roulants qui tournent à 360 ° ou avec un logiciel qui aide, entre autres, à l’organisation quotidienne des personnes atteintes de troubles du spectre autistique.

Le PDG de Holaluz participera également, Oriol Vila, qui, dans un format d’interview avec Clara Navarro, co-fondatrice de Ship2b, il expliquera comment une idée émergée dans un bar talk parvient à introduire l’impact sur le marché boursier.

Les startups accélérées sont:

S2B Tech4Climate (cofondée par Aigües de Barcelona, ​​Griñó et Familia Torres):

Bettair Cities (Barcelone): surveille la pollution de l’air et la pollution sonore avec une grande précision et une haute résolution spéciale qui permet aux villes d’identifier les sources de pollution inconnues et d’évaluer l’impact des mesures d’atténuation.

Climate Trade (Valencia): plateforme blockchain où les entreprises et les consommateurs peuvent facilement trouver l’endroit pour compenser leur empreinte carbone et investir également dans des produits financiers verts.

Énergie calorifique (Madrid): panneaux qui génèrent des énergies renouvelables jour et nuit sans batteries, profitant de la lumière du soleil pendant la journée et des infrarouges émis par la Terre la nuit.

Night Way (Valence): développement de produits photoluminescents qui réduisent la pollution lumineuse et l’empreinte carbone, procurant un éclairage durable avec une longue durée de vie, avec peu d’entretien et sans consommation d’énergie.

PARC (Barcelone): application qui cherche à numériser les Communautés de Propriétés pour mener la transition vers un système de mobilité durable et créer une communauté de citoyens qui partagent des places de parking privées.

S2B Tech4Health (cofondé avec DKV Seguros, Medichem et Nestlé Espagne):

ReHand (Sevilla): application pour tablettes qui propose des exercices validés scientifiquement aux patients en réadaptation du poignet, de la main et des doigts qui peuvent être effectués à la maison ou au bureau Il intègre des techniques de gamification qui motivent le patient à récupérer.

Chairmonkey (Sevilla): startup qui vise à révolutionner les interventions médicales mini-invasives. Ils développent des dispositifs médicaux qui fonctionnent par endoscopie pour suturer et fermer les lésions, les perforations ou les saignements.

S2B Tech4Social (cofondé avec InnoCells par Banco Sabadell, Fundació Vallparadís de Mútua Terrassa et Fundación ONCE):

Berdac (Barcelone): distributeur de médicaments intelligent (IMA) qui évite l’oubli et les erreurs, et vous permet de suivre les traitements médicaux.

Gaido (Almería): logiciel qui aide les personnes atteintes de troubles du spectre autistique dans l’organisation quotidienne, en stimulant la communication avec leur environnement, le développement et l’apprentissage.

Le projet Sideways (Madrid): technologie qui cherche à offrir plus d’autonomie aux personnes en fauteuil roulant, à éliminer leur dépendance à l’égard des autres et à leur donner une plus grande accessibilité dans les espaces confinés.