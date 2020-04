Si tout va bien, pourquoi utiliser de vieilles photos pour montrer que Daniel Ortega est actif face à la crise sanitaire?

Si Daniel Ortega est à la pointe de la crise du nouveau coronavirus (Covid-19), pourquoi utiliser de vieilles photos de ses apparitions publiques, les opposants se demandent à un moment où le président nicaraguayen fait face au public depuis plus de 20 jours .

La semaine dernière, les partisans d’Ortega ont commencé à faire circuler des photos de lui sur les réseaux sociaux, correspondant à l’inauguration de l’hôpital Fernando Vélez Paiz, à Managua, en janvier 2018, ainsi qu’à l’inauguration de l’hôpital militaire, 2015. Cette ils l’ont fait pour faire taire les critiques de son absence face à la crise sanitaire nouveau coronavirus (Covid-19), mais rapidement les utilisateurs des réseaux sociaux ont dénoncé la manipulation de ces photos.

Le politicien d’opposition José Pallais Arana trouve étrange qu’ils aient dû recourir à “des mesures grossières telles que la publication de vieilles photos pour essayer de démontrer qu’il est actif”, ce qui lui fait penser au dicton qu’il cite “qui est présumé faire défaut”.

L’opposition et la liaison de la coordinatrice civile, Luisa Molina, a déclaré qu’elle n’était pas surprise par les disparitions d’Ortega, car pour elle, il est clair que la personne en charge du gouvernement est Rosario Murillo, qui parle également tous les jours et réitère que “le commandant Daniel est toujours à l’avant-garde de la situation, veillant sur tous les Nicaraguayens ».

“L’absence de cet homme (Ortega), la seule chose qu’il montre, c’est le mépris et le manque de respect pour la citoyenneté”, a déclaré Molina.

Concernant la manipulation des photos, Molina a déclaré qu’il ne pourra jamais comprendre les actions des partisans d’Ortega, qui ont mis de côté leur raisonnement et leur dignité, pour défendre l’indéfendable.

Ortega et Murillo sont au pouvoir depuis plus de 13 ans par fraude électorale, manipulation des lois et répression armée contre les citoyens de l’opposition qui ont émergé en Avril 2018 pour exiger un changement.