Si vous portez un masque pour l’urgence du coronavirus, faites ces trois choses

(.) – Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. USA (CDC) continue de discuter des changements possibles à ses recommandations pour l’utilisation du masque par le grand public.

Pendant ce temps, le Surgeon General américain. Aux États-Unis, le Dr Jerome Adams, a déclaré qu’il fallait faire trois choses si l’on décidait de porter un masque.

Il l’a expliqué lors de l’émission “Aujourd’hui” mercredi:

Ne touchez pas votre visage: «Si vous allez porter une protection faciale, essayez de ne pas la toucher. Soyez très prudent et assurez-vous de ne pas toucher votre visage », a déclaré Adams à Savannah Guthrie de NBC.

Ne portez pas de N95: “Si vous portez un écran facial, gardez les masques N95 pour les travailleurs de la santé qui en ont besoin”, a déclaré Adams.

Restez à la maison: «Le port d’un masque facial ne signifie pas que vous n’avez pas à pratiquer la distanciation sociale. La chose la plus importante qu’ils puissent faire est de rester à la maison en ce moment, et nous ne voulons pas que les gens se sentent comme «OK, je me couvre le visage, alors maintenant c’est bien de sortir en public», a-t-il déclaré.

