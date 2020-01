Siemens acquiert l’Indien C&S Electric pour 267 millions d’euros | Les entreprises

Le groupe technologique et industriel allemand Siemens va acquérir la société indienne C&S Electric pour 267 millions d’euros, via sa filiale indienne, afin de renforcer son activité de technologie de distribution d’électricité basse tension et d’installations électriques en Inde.

Siemens a annoncé que ce sera fait avec une participation de 99% dans C&S Electric, une société leader dans les équipements d’infrastructure électronique et électrique, production, transport et distribution d’électricité.

La transaction doit être approuvée par les autorités réglementaires

Avec cette acquisition, avec laquelle Siemens veut se préparer à la demande accrue de distribution d’électricité basse tension en Inde pour l’industrie, plus de 5 000 employés de la société indienne, dont le siège est à New Delhi, seront transférés à Siemens.