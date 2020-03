La Sierra Nevada a clôturé février avec le plus grand afflux en un mois de toute la série historique, avec environ 300 000 skieurs (295 170), comme l’a souligné dimanche Efe Cetursa, la société qui gère la station de montagne de Grenade.

De plus, 54 000 visiteurs des activités non skieuses de Mirlo Blanco et du téléphérique piéton ont été enregistrés.