Simeone: “Ce fut un grand match entre deux grands de la Ligue” | Sports

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, a qualifié ce vendredi de “grand match” le duel qu’il a affronté avec son équipe à Valence à Mestalla, réglé avec un nul de deux buts.

“Ce fut un grand match de deux grands de la ligue espagnole qui ont cherché la victoire. Nous avons laissé l’adversaire sous haute pression et à partir de la 30e minute, ils se sont débarrassés de lui. La deuxième partie était avec plus de chances de Valence mais avec des contre et des actions dangereuses notre également “, a déclaré Simone lors d’une conférence de presse.