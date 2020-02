Simeone récupère Giménez | Sports

Le centre uruguayen José María Giménez, absent des cinq derniers matches officiels en raison d’une blessure musculaire, est revenu s’entraîner avec le groupe lundi, afin que l’entraîneur argentin Diego Pablo Simeone puisse le récupérer pour le duel de championnat de vendredi contre Valence.

Le charrúa central, qui est revenu avec un œdème musculaire à la jambe gauche de la Supercoupe d’Espagne a joué en Arabie Saoudite et a perdu en finale par les tirs au but contre le Real Madrid (0-0 dans les 120 minutes et 1-4 dans les lancers du point de vue de la punition), fut la grande nouveauté de la session de démarrage de la semaine.