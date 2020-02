Simeone teste onze avec Saponjic et Koke | Sports

L’Argentin Diego Simeone, entraîneur de l’Atletico Madrid, a tiré mardi sa première idée pour les onze contre Grenade samedi prochain, avec la première de l’attaquant Ivan Saponjic et avec le retour de Koke Resurrection, qui se remet déjà d’une blessure. Myotendineux et qui, en principe, réapparaîtra devant l’équipe andalouse au stade Wanda Metropolitano.

Parmi tous les blessés que le technicien accumule (Diego Costa, Joao Félix, Álvaro Morata, Kieran Trippier, José María Giménez, Santiago Arias et Héctor Herrera; les cinq premiers tombent devant Grenade et les deux derniers doutent) plus la sanction de Felipe Monteiro , par cycle de cinq cartons jaunes, l’entraîneur argentin ne compte que 15 joueurs de la première équipe, dont deux gardiens de but, pour constituer la composition de départ pour le lendemain de la Liga Santander.