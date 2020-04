Simón: des experts partagent la décision de réduire le confinement des enfants et des personnes âgées | Couverture

Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, a assuré que les experts scientifiques partagent la décision d’alléger le confinement des enfants et d’autres groupes pour lesquels le “confinement” à la maison a le plus grand impact, parmi les qui a également cité les plus anciens.

Cela a été dit ce dimanche lors de la conférence de presse après la réunion du comité de gestion technique des coronavirus, au cours de laquelle il a déclaré ne pas connaître l’arrêté royal sur la prolongation de l’état d’alarme annoncé ce samedi par le Premier ministre, Pedro Sánchez, du 26 avril.

“Le Comité scientifique considère que certaines mesures doivent être clairement proposées pour augmenter la mobilité” de certains groupes pour lesquels “l’isolement dont nous souffrons chez nous a un impact plus important”.

Il a rappelé que “le bon moment et les dates auxquelles cela doit être fait” dépendent de nombreux autres facteurs que nous saurons lorsque ce décret royal sera publié par le gouvernement.

L’épidémiologiste a également révélé que le comité scientifique “a beaucoup discuté” de l’éventuel assouplissement des mesures de confinement pour les personnes âgées et a mis sur la table la possibilité qu’ils puissent exercer “lors de promenades dans leur espace de vie ou même plus longtemps. “

Les experts débattent également de la possibilité de sortir pour pratiquer le sport, selon Simón, qui a veillé à ce que les Espagnols “ne soient pas plus ou moins indisciplinés” que les autres pays voisins qui le permettent, mais que l’objectif des mesures qui adopté est qu’ils peuvent être mis en œuvre et “ne pas rester sur le papier”.

Interrogé sur l’imposition éventuelle du masque afin que les mineurs puissent sortir lorsqu’ils sortent, Simón a rappelé que l’utilisation de cette protection est une recommandation supplémentaire d’hygiène et de distanciation sociale.

“Les masques sont une mesure de plus, aucune mesure ne sert à contrôler cela”, a insisté l’expert.