Simón: Donner des dates précises ne serait ni prudent ni sensé | La société

Le directeur du Centre des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, a estimé ce mercredi que donner des dates précises sur les différentes mesures envisagées dans la désescalade “ne serait ni prudent ni sensé” car la situation doit être évaluée à tout moment.

Simón a parlé de cette façon lors de sa conférence de presse quotidienne au cours de laquelle il a été interrogé sur des questions telles que quand il peut aller sur les terrasses ou visiter d’autres personnes, et qu’il a assuré que ce sont des questions qu’il ne peut pas pour le moment répondre.

L’épidémiologiste a souligné que la situation doit être évaluée à tout moment, de tous les facteurs inclus dans le document présenté hier par le Premier ministre, Pedro Sánchez, et c’est pourquoi les dates exactes ne sont pas détaillées, mais plutôt une orientation “avec fourches larges. “

Et ce n’est pas le cas, a-t-il expliqué, car l’évolution de la pandémie, en plus, est différente entre les territoires en fonction des indicateurs établis, avec lesquels les techniciens qui ont travaillé sur le plan ont une vision “claire” que la situation est évolutif donc “donner des dates ne serait ni prudent ni sensé”.

Le plan parle de phases et il y a des régions d’Espagne qui peuvent être dans certaines d’entre elles déjà avancées, mais “la grande majorité d’entre nous sont tous en phase O et à partir de là commencent à démontrer, avec les informations en main, pourquoi Vous pensez peut-être qu’un territoire est dans une autre phase. “

Elle n’a pas non plus précisé, par exemple, dans la phase suivante, le nombre de personnes qui pourront se rencontrer, quelque chose qui sera défini mais elle a affirmé que mieux nous appliquons les mesures qui réduisent le risque de transmission individuelle et mieux nous appliquons les indications en sortant, “mieux et plus vite on peut passer d’une phase à l’autre”.

Le plan de désescalade indique qu’à partir de la phase 1, il sera possible d’établir des contacts sociaux avec d’autres personnes qui ne sont pas âgées ou qui ont des pathologies antérieures ou qui sont vulnérables, et à cet égard, Simón a déclaré qu’il ne pouvait pour le moment préciser quelle population était sera considéré comme vulnérable.

À l’heure actuelle, a-t-il déclaré, les groupes les plus vulnérables sont les personnes atteintes de certaines pathologies et celles qui ont une létalité plus élevée que d’habitude, telles que celles de plus de 80 ans et de 70 ans, mais il a insisté sur le fait qu’il ne sait pas à quoi ressemblera le document final et que chaque mesure qui implique une plus grande mobilité soit accompagnée de “consignes”.

“Le dernier point de coupure a évidemment toujours un certain caractère arbitraire”, a admis Simon.