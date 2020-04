Simón souligne la diminution du nombre de décès, avec 410 autres au cours des dernières 24 heures | La politique

Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, a souligné “la baisse significative” du nombre de décès par coronavirus ce dimanche car “d’hier à aujourd’hui, ils ont augmenté de 410 et c’est la première fois que nous tombons de les 500 “depuis le début de la croissance des morts.

Il l’a dit lors de la conférence de presse après la réunion du Comité de gestion technique des coronavirus, mais il a demandé de la prudence car “bien qu’il y ait 150 personnes de moins” concernant l’augmentation enregistrée hier, il a insisté sur le fait que le week-end il y a toujours un petit retard dans la communication des données fournies par les communautés.

Selon les données fournies aujourd’hui par Santé, la pandémie de coronavirus a causé 410 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, avec lesquels il y a déjà 20 453 (2% de plus) décès depuis le début de la crise, qui avec 4 218 nouvelles infections sont 195 944 (2,2% de plus) le nombre total de personnes infectées.

De plus, le nombre total de personnes guéries s’élève à 77357 (3,6% de plus), avec 2695 nouveaux guérisons de patients atteints de coronavirus, selon les données fournies par les communautés autonomes, qui rapportent également 2526 (11,5% de plus) cas de personnes avec des anticorps positifs, sans symptômes au moment du test.

Pour Simón, le reste du nombre de personnes décédées “est un chiffre qui nous encourage à espérer” et a également mis en évidence les bonnes données fournies par les communautés sur les nouvelles hospitalisations de patients (1,3% de plus) et les admissions en USI ( 1,4% de plus), ce qui “indique également une tendance à la baisse”.

En ce sens, il a précisé qu’il existe une communauté autonome qui représente plus de 50% des nouveaux cas d’ucis.

Pour cette raison, a-t-il dit, les données “avec ces petits hauts et bas que nous observons” dans la série suivent “cette tendance à la baisse” qui “nous indique que la transmissibilité de la maladie a considérablement diminué et nous sommes sur la bonne voie”.