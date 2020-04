Site Web relancé pour demander des allocations de chômage en Floride – . Miami (51)

Le Département des opportunités économiques de la Floride (DEO) a annoncé que le site Web était à nouveau disponible à partir de 5 heures du matin après la chute en raison du grand nombre de demandes de chômage au travail reçues.

Les autorités disent avoir reçu environ 2,1 millions d’appels de Floridiens sans emploi dans les semaines qui ont suivi l’éruption de la pandémie de coronavirus le mois dernier. Les candidats disent avoir reçu un message d’erreur lorsqu’ils tentent de se connecter au portail en ligne de l’État.

Pendant ce temps, le gouverneur Ron DeSantis a annoncé qu’il avait signé un décret exécutif pour affecter plus d’employés de l’État au département. Il a déclaré que le décret exécutif déploierait certains des 25 000 employés de l’État qui travaillent actuellement à distance ou dans des rôles non essentiels pour aider le DEO dans ses efforts pour soutenir ceux qui demandent des allocations de chômage, y compris les centres d’appels. .

Selon le département américain du Travail au 28 mars, 227 000 demandes de chômage ont été déposées, plus de 150 000 par rapport à la semaine précédente.

À partir d’aujourd’hui, les représentants de l’État ont annoncé que les candidats à un emploi pouvaient télécharger et imprimer une candidature papier disponible sur le site Web du ministère. Le PDG Ken Lawson dit qu’il travaille à l’embauche d’une entreprise pour numériser et traiter les demandes et s’est excusé auprès des candidats pour le stress supplémentaire.

Si vous remplissez la demande sur papier, vous pouvez la poster à:

Département des opportunités économiques de la Floride

P.O. Box 5350

Tallahassee, FL 32314-5350

.