Six heures de flamenco dans 16 pays pour lever des fonds pour la Croix-Rouge | Culture et divertissement

L’École andalouse de flamenco (EFA) a développé aujourd’hui un projet intitulé “Grand festival international de flamenco solidaire” au profit de la Croix-Rouge espagnole dans la lutte contre Covid-19, auquel 16 pays ont participé.

Comme l’a rapporté l’EFA dans un communiqué, plus de soixante sites de l’école de flamenco andalouse ont agi de manière désintéressée pour “apporter la joie du flamenco à un monde alarmé”.

L’événement a été diffusé gratuitement ce dimanche à partir de 18h00 et a duré environ six heures sur la page Facebook de l’EPT.

L’école de flamenco andalouse (EFA), une entité à but non lucratif ayant des bureaux officiels dans une centaine de villes en Espagne et dans le monde, a eu une “distribution artistique sensationnelle qui comprend des maîtres de danse renommés du monde entier”.

Les personnes intéressées pouvaient envoyer leur don via PayPal.

Luis Guillermo Cortés, président de l’EFA, qui a organisé le projet avec ses directeurs Antonio El Tabanco, Pilar Villarreal et Rubén Calderón, affirme qu ‘”une organisation comme l’EFA, qui représente les secteurs du flamenco et de la danse espagnole, devrait s’appuyer sur l’épaule devant la grave pandémie qui sévit dans le monde “.

“Nous avons réussi à nous unir pour offrir une performance de qualité et d’excellence qui projette l’engagement du flamenco dans cette terrible crise”, ajoute-t-il.

L’affiche du festival, parmi une longue liste, a inclus les performances des enseignants et des étudiants des centres de formation tels que La Truco (Parla, Madrid), Pilar Barbancho (Alcalá de Henares), Carmen Romero (Murcia), El Tabanco (Jaén) , María José Lesmes (Ceuta), José Lucena (Málaga), Ana González (Cádiz), María José Franco (Jerez), Noelia García (Elche), Karel (Gijón), Rocío Giner (Valence), Isabel Toscano (Huelva), Pilar Sánchez (Figueres, Girona), Bailarte (Valladolid), Laura Segovia (Segovia), Alexandra Jiménez (Lleida), Rosa María Reguera (Badajoz) et Raquel Alegría (Barcelone),

Ont également participé Soraya Hernández (Gran Canaria), Marta Álvarez (Marbella), Eli Parrilla (Séville), María Carricondo (Roquetas, Almería) Sandra Pinilla (Burgos), Artedanza (La Unión, Murcia), María Cristina Marín (Logroño) , Encarna López (Cordoue), Mónica Novillo (Salou, Tarragone), Estela Sanz (Valladolid), Amor Sánchez (Saragosse), Carmen Macareno (Ciudad Real), etc.

Parmi les représentations internationales, les écoles EFA d’Argentine, du Mexique, du Brésil, de la France, des États-Unis, du Japon, de Cuba, du Pérou, du Chili, de l’Équateur, de l’Australie, de l’Italie, de la Belgique, de la Russie et des Philippines se distinguent.