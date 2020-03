Slim va allouer mille MP pour lutter contre les coronavirus

La Fondation Carlos Slim a indiqué que ce chiffre sera utilisé dans les actions de santé en tant qu’équipe critique de soutien aux patients dans les instituts de santé nationaux, les ventilateurs, les échographies et les vidéo-laryngoscopes.

La Fondation Carlos Slim attribuera un milliard de pesos en actions pour soutenir la lutte contre le coronavirus Covid-19, à la fois dans la santé et l’éducation.

Grupo Carso, propriété de Carlos Slim, a indiqué que bien que des mesures d’urgence sanitaire puissent impliquer la fermeture provisoire de certains établissements, ses employés garderont leur travail face à l’éventualité provoquée par Covid-19.

En outre, la Fondation Carlos Slim allouera un milliard de pesos à des actions de santé, en tant qu’équipe de soutien aux patient gravement malade dans les instituts nationaux de santé, les ventilateurs, les écosonogrammes et les vidéo-laryngoscopes.

Également dans l’équipement de protection pour le personnel de santé; des fournitures pour l’assainissement et la désinfection des espaces critiques des hôpitaux publics; Appui au renforcement de la capacité diagnostique du pays et à la reconversion des hôpitaux pour les soins en cas de pandémie.

En alliance avec le Ministère de l’Education Publique, il a été mis à la disposition des étudiants de éducation de base publique la plate-forme TestT, développé par la Fondation.

Le protocole Covid-19 Carso pour la protection des employés et des clients envisage des mesures générales de prévention et de diffusion des pratiques d’hygiène dans différents espaces, à la fois dans l’entreprise et à domicile.

Ainsi qu’une protection spéciale pour les groupes à risque, c’est-à-dire les personnes plus de 55 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques et les femmes enceintes.

Selon une déclaration, cela comprend l’isolement à domicile des employés présentant des symptômes d’infection respiratoire et de ceux diagnostiqués avec Covid-19, ou qui ont été en contact avec des personnes diagnostiquées avec la maladie.

De même, les politiques de prévention de la transmission dans les entreprises: nettoyage fréquent des espaces de travail; travail à domicile; annulation de voyages, réunions de travail et événements.

Également hygiène pour les cantines du personnel, le personnel de nettoyage et de surveillance, ainsi que dans les centres d’appels. (Ntx.)