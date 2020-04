Sofía de Borbón, un début quixique | Couverture

Six jours après ses 13 ans, l’Infante Sofia, la plus jeune fille des rois et deuxième de la lignée de succession à la Couronne, a ajouté ce 23 avril à sa biographie comme la date à laquelle elle a eu sa première intervention aux yeux de tout le monde.

“Don Quichotte” y sera toujours lié. Quelques paragraphes du chapitre I de l’œuvre de Cervantes ont permis d’entendre sa voix en public pour la première fois.

Cela a été fait par voie électronique parce que l’initiative à laquelle il a participé, qui est organisée chaque année par le Círculo de Bellas Artes coïncidant avec la Journée du livre et consistant en une lecture continue de l’œuvre la plus universelle de la littérature espagnole, a eu cette occasion à fêter virtuellement en raison de l’enfermement dû à la vigilance.

L’Infante a pris la parole après la princesse Leonor et peu de temps avant de lancer un message public face à la pandémie de coronavirus.

SOEURS ET ACCOMPLICES

Avec sa sœur, il est apparu dans pratiquement tous les événements publics auxquels il est présent depuis sa naissance le 27 avril 2007 à la Ruber International Clinic de Madrid.

Proclamation de son père comme roi, ouverture des législatures, rentrée scolaire, vacances à Palma, imposition de la Toison d’or à l’héritière, remise des prix Princesse des Asturies et Princesse de Gérone …

Ils ont toujours été très proches, complices à de nombreuses reprises, avec des câlins bien en vue et partageant un style, mais ils sont sûrement déjà conscients que leur vie parallèle entrevoit des horizons très différents.

L’enfant, dont les parents ont choisi son nom parce qu’ils ont assuré qu’elle était ravie de la reine Sofia, se voit attribuer un caractère “plus bourbon”, plus ouvert et spontané que sa sœur, et fan de nombreux sports (elle a été vue skier ), musique, cinéma, danse et théâtre.

REGARDEZ CE QUE LES YEUX!

Une performance scolaire répétait dans la vidéo publiée il y a un peu plus de deux ans avec des scènes de sa vie de famille et à l’occasion du 50e anniversaire du roi, car son oui témoigne de la question de sa mère de savoir si le rôle de la pièce était déjà connu. qui répétait dans son école de Santa María de los Rosales.

Si maintenant sa voix a été entendue pour la première fois dans un acte public, dans cette vidéo, il a été entendu dans une atmosphère plus informelle et il était possible de deviner, à en juger par son visage, que la soupe de légumes qui faisait partie du menu ce jour-là. La Zarzuela n’est pas exactement son plat préféré.

La huitième petite-fille de don Juan Carlos et doña Sofía a été baptisée au palais de la Zarzuela avec de l’eau du Jourdain lors d’une cérémonie au cours de laquelle sa grand-mère Paloma Rocasolano et le prince Konstantin de Bulgarie ont servi de parrains et dont sa mère, fière , il s’est adressé aux journalistes: “Regardez quels yeux il a!”.

Un peu nerveuse, elle a avoué des années plus tard, le jour de sa communion en mai 2017 dans la paroisse de l’Assomption de Notre-Dame dans le quartier Moncloa-Aravaca de Madrid.

L’enfant est déjà entré dans l’adolescence. Un an et demi plus jeune que sa sœur, il l’a déjà dépassée en hauteur et a laissé des images comme celles de la proclamation de son père dans laquelle, assise sur une chaise, ses jambes n’ont pas touché le sol.

Sont également inclus dans son album personnel les photos de 2010 lors de la réception à la Zarzuela pour l’équipe de football espagnole qui a remporté la Coupe du monde et dans laquelle il apparaît portant le maillot rouge de l’équipe et tenant la coupe qui accrédite cette victoire.

LE PREMIER PORTRAIT OFFICIEL

Doña Sofía est première à l’ESO et parle couramment l’anglais, auquel ses séjours avec la princesse dans des camps d’été aux États-Unis ont contribué au cours des deux dernières années.

Une expérience dans laquelle il a également pu mettre en pratique d’autres loisirs sportifs comme le tennis et la voile.

À en juger par les paroles de Doña Leonor lors de la remise l’année dernière des prix de la princesse de Gérone et dans laquelle elle a démontré sa bonne prononciation du catalan, l’Infante est également une grande connaisseuse de l’histoire et de la culture catalanes parce que de cette façon, a déclaré l’héritière, les rois ont essayé de l’être.

Elle a eu son premier portrait officiel depuis février, vêtue d’une robe bleue et esquissant un sourire, et a déjà dû serrer de nombreuses mains lors des événements officiels au cours desquels elle a accompagné ses parents et sa sœur, dans ce qui sera une présence institutionnelle croissante.

Contrairement à l’année précédente, où elle a dû s’absenter en raison d’un voyage de coopération au Mozambique, la reine pourrait être mercredi prochain pour célébrer le 13e anniversaire de sa fille.

Les circonstances obligent à réduire la célébration de la pandémie. C’est le nouveau géant auquel l’Ingenious Hidalgo devrait faire face aujourd’hui, dont les aventures ont permis à l’Infante de s’exprimer.

José Miguel Blanco