Soins de la peau en hiver: prévenez la peau sèche et plus encore grâce à ces conseils

Vous changez de garde-robe au fil des saisons, alors pourquoi pas votre soin? Voici notre guide approuvé par les dermatologues pour briller toute l’année

Ils disent qu’il n’y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements – et vous bénéficierez de l’application de ce vieil adage à votre routine de soins de la peau au fil des saisons. Grâce aux trois défis des températures fraîches, des vents plus violents et du chauffage central, les poteaux de but de la peau ont changé – et il est temps de rafraîchir votre régime si vous ne l’avez pas déjà fait. L’industrie de la beauté a également reconnu une demande croissante de soins de la peau adaptés aux conditions météorologiques, les lancements de produits pour le visage spécifiques à la saison ayant doublé ces dernières années.

“Le temps hivernal affecte la barrière cutanée protectrice, la laissant plus sèche, plus terne et plus sensible aux poussées d’acné”, explique le dermatologue consultant, le Dr Nick Lowe. “Le pigment de fond (c’est-à-dire le bronzage doré que vous avez fait au revoir en septembre dernier) est également réduit, ce qui rend les problèmes tels que les rougeurs, l’acné et les taches de vieillesse plus prononcés.” Changer votre routine de lavage et d’hydratation est essentiel pour une peau saine. Voici comment atténuer les effets de l’hiver et retrouver votre éclat.

Station d’hydratation

L’hiver est synonyme de peau sèche, un problème qui touche neuf personnes sur dix. «Confrontée à une faible humidité, à des vents froids et au chauffage central, la peau perd sa capacité à maintenir et à emprisonner l’humidité dans les cellules», explique le Dr Lowe. Cela signifie non seulement que votre visage sera tendu et inconfortable, mais qu’il sera également terne et plus âgé: «Lorsque la surface de la peau est sèche, elle ne réfléchit pas la lumière. Cela a un effet d’ombre qui rend les ridules plus visibles. »

Donc que fais-tu? Tout d’abord, réduisez la température de votre douche – dans la mesure où les intempéries vous donneront envie d’ouvrir le robinet chaud, cela ne rend pas service à votre peau. «La chaleur endommage davantage la délicate barrière cutanée qui retient l’humidité», explique le Dr Lowe.

Ensuite, il est temps d’investir dans de nouveaux

des produits. Jetez les nettoyants pour le visage contenant du sulfate de sodium-laureth (SLS), qui

peut irriter davantage la peau sèche et passer à des alternatives plus douces qui sont

pH équilibré, pour aider à réparer la barrière cutanée, conseille le Dr Lowe.

Pour garder votre peau lisse et douce, utilisez un exfoliant doux pas plus de trois fois par semaine après le nettoyage. Suivi avec une crème hydratante, que vous devez appliquer au moins quotidiennement. “Cela repulpe les cellules de la peau en ajoutant de l’eau, ce qui rend votre teint plus lumineux”, explique le Dr Lowe. Assurez-vous que vous mettez à niveau votre crème hydratante habituelle pour une crème pour le visage plus riche, idéale pour l’hiver, pour lutter contre la peau sèche.

Caméléon couleur

Si vous avez tendance à rougir, le temps hivernal peut aggraver la situation. «Les rougeurs ont tendance à devenir plus prononcées chez les sujets qui y sont sujets en raison des changements de température. Si vous passez des vents froids au chauffage central à l’intérieur, vous ressentirez la constriction et l’élargissement des vaisseaux sanguins en réaction à la chaleur et au froid. »Et à mesure que la couleur globale de votre peau pâlit, les imperfections comme les taches solaires seront mises à l’honneur , aussi.

Pour vous assurer que la décoloration ne s’aggrave pas, investissez dans un bon FPS (oui, contrairement à ce que nous avons dit, il y a une chose que vous ne devriez pas changer en hiver et c’est le solaire). «Même les jours sombres d’hiver, les rayons UV peuvent pénétrer votre peau – appliquez une crème hydratante contenant du SPF sur votre visage, votre cou, le haut de votre poitrine et vos mains», conseille le Dr Lowe.

Ceux qui souffrent d’une peau rouge et enflammée

devrait essayer des hydratants contenant du niacinamide (un anti-inflammatoire) et

acide pantothénique (alias vitamine B5, un ingrédient apaisant). Quant au noir

taches, il existe une solution rapide et efficace: «Taches brunes et décoloration

peut être traité dans une clinique de dermatologie avec des lasers ciblés et une lumière pulsée

traitements. »

Trouvez la différence

En proie à des taches rouges et en colère? Tu es

pas seules – environ 40 à 55% des femmes déclarent avoir de l’acné adulte et l’hiver

le temps peut aggraver encore la condition. «Une accumulation de cellules cutanées qui s’écaillent

peut bloquer vos pores, permettant aux bactéries d’acné de s’accumuler derrière le blocage, »

explique le Dr Lowe. L’autre facteur? En termes simples, c’est votre réponse émotionnelle à

l’obscurité et le froid. «Lorsque nous nous sentons faibles, cela provoque une hormone induite par le stress

qui aggrave l’acné », explique le Dr Lowe. Non, nous n’avons jamais dit que c’était juste.

Mais il existe des astuces pour les soins de la peau qui peuvent vous aider. Tout d’abord, achetez un vernis doux anti-acné pour lutter contre les pores obstrués, à utiliser deux fois par semaine. Les produits de soins intensifs anti-acné devraient être échangés contre des alternatives plus douces, car votre peau est déjà aux prises avec des conditions météorologiques extrêmes, mais ce que vous pouvez faire est d’utiliser un sérum anti-acné à mettre sous votre crème hydratante, pour travailler toute la journée.

