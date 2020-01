Solar Orbiter réchauffe les moteurs pour aller dans des régions inexplorées du Soleil | Mexique | Édition Amérique

Il y a plus de dix ans que la mission Solar Space Orbiter de l’Agence spatiale européenne (ESA) a fait ses premiers pas et est maintenant prête à décoller dans dix jours vers le Soleil, dont elle veut dévoiler certains de ses secrets et observer pour la première fois son régions polaires

Solar Orbiter, avec un budget de 1800 millions d’euros (1980 millions de dollars), diffère des autres missions en ce que grâce à ses dix instruments, vous pouvez observer ce qui se passe dans le Soleil et en même temps étudier l’environnement entourant la sonde. Autrement dit, vous saurez non seulement ce qui se passe autour de vous, mais pourquoi.