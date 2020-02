Solar Orbiter, une mission unique pour chasser les mystères du Soleil | L’avenir

La sonde européenne Solar Orbiter est déjà en route vers le Soleil, d’où elle prendra les premières images de ses régions polaires, en plus d’étudier et d’essayer de prédire son comportement et ses effets sur la Terre, pour lesquels elle ne s’approchera que de 42 millions de kilomètres.

Il était trois minutes et onze heures du soir en Floride (04.03 GMT) lorsque l’horizon de la base mythique de Cap Canaveral s’est éclairé avec le gros flash sortant des moteurs de fusée Atlas V qui a donné à la sonde sa première poussée vers le Le Soleil, bien que pour atteindre son orbite finale, dans les deux ans, bénéficiera de la gravité de Vénus et de la Terre.

Un décollage qui combinait l’obscurité de la nuit avec une pleine lune enneigée vers laquelle la fusée s’est dirigée sur un chemin incurvé pour créer l’un des plus beaux décollages qui rappellent certains des responsables de l’Agence spatiale européenne (ESA)

Le directeur scientifique de l’ESA, Gunter Hasinger, a déclaré à Efe après le décollage que c’était “merveilleux”, la fusée “est allée directement sur la Lune, il semblait qu’elle se rendait sur la Lune”, a-t-il ajouté avec un grand sourire.

Un spectacle “superstar”

Le spectacle était “super-esthétique” selon le chef du bureau de coordination de l’ESA, Fabio Favata, qui a déclaré que “c’était la version la plus mignonne” que j’aie jamais vue, cela semblait “un film”.

À 57 minutes après le décollage, Solar Orbiter a envoyé son premier signal à la Terre et a ensuite déployé ses panneaux solaires, commençant ainsi son voyage.

Solar Orbiter, une mission de l’ESA avec la collaboration de la NASA, sera le premier à étudier les régions polaires et à faire des observations simultanées de l’étoile et de ce qui se passe autour de la sonde, en approchant du Soleil tout ce que la technologie permet N’endommagez pas vos télescopes.

Cela tentera de répondre à la façon dont l’héliosphère est créée – la bulle aimantée qui entoure le système solaire – comment le vent solaire se lève et accélère – un flux de particules d’énergie (principalement des protons et des électrons).

Il cherchera également à répondre à l’origine du champ magnétique, responsable de toute l’activité du soleil et traversant des cycles de onze ans dont le fonctionnement est inconnu, et comment tout cela influence la météorologie spatiale qui affecte la Terre.

Un avenir passionnant

“C’est la fin d’une longue route et un avenir passionnant s’ouvre désormais”, a déclaré le chef du projet scientifique de l’ESA, Daniel Müler.

Solar Orbiter, ou Black Bird, comme l’appelle l’équipe, est un cube d’environ trois mètres et 1730 kilos, équipé de dix instruments, six panneaux solaires, quatre antennes et un mât. C’est la science dont vous avez besoin pour regarder le visage d’un géant, dans lequel s’inscrivent 1,3 million de terres.

Loin de son apparence paisible vu d’ici, le Soleil développe une activité effrénée: il émet constamment un vent de particules énergétiques, produit des éruptions, des éjections et des tempêtes qui peuvent atteindre notre planète et endommager la technologie.

Comprendre la physique du Soleil aidera à prévoir les phénomènes météorologiques spatiaux tels que les tempêtes solaires et à minimiser leurs effets sur les satellites, les télécommunications, les réseaux électriques et GPS, ainsi qu’à protéger les astronautes des stations spatiales et ceux qui reviendront bientôt sur la lune

Pour voir et photographier les régions polaires, où se produisent des phénomènes importants pour comprendre le mécanisme magnétique de l’étoile, elle adoptera une orbite unique, 32 degrés au-dessus de l’elliptique – le plan dans lequel les planètes tournent -, ce qui vous mènera à 42 des millions de kilomètres de l’étoile, encore plus près que Mecurio.

Un environnement très hostile

Cependant, ce ne sera pas celui qui se rapprochera le plus du Soleil, cet honneur revient à Solar Parker Probe de la NASA, qui sera un jour à six millions de kilomètres, mais la sonde américaine ne porte pas de caméras pour voir l’étoile, donc Solar Orbiter “vous prêtera ses yeux” et, avec les données combinées des deux, plus de science sera faite.

En tout cas, atteindre 42 millions de kilomètres du Soleil signifie survivre dans un environnement très hostile, à plus de 500 degrés et avec des niveaux de rayonnement élevés, ce qui a été l’un des grands défis à relever dans cette mission.

La sonde sera protégée derrière un bouclier unique en son genre, qui comprend des fenêtres pour ses télescopes, en titane, en carbone et en aluminium et recouvert d’une nouvelle substance appelée SolarBlack, à base de phosphate de calcium qui protège de la chaleur et résiste aux rayonnement

Une autre nouveauté est qu’il étudiera le Soleil et l’héliosphère comme un seul système, combinant l’observation à distance de l’étoile avec les mesures qu’elle prendra du vent solaire et de l’environnement environnant, pour comprendre ce qui se passe autour d’elle et ce qui Votre cause dans l’étoile.

Pour cela, “Black Bird” (oiseau noir) comme l’appelle l’équipe, dispose de dix instruments, qui intègrent six télescopes et 27 capteurs, quatre d’entre eux pour étudier l’environnement autour de la sonde et six pour observer le Soleil.

Ils travaillent tous, a déclaré à Efe Daniel Muler, chef du projet scientifique Solar Orbiter, “en tant qu’orchestre, de manière coordonnée, chaque instrument joue son rôle et chacun interprète la symphonie du Soleil”. Nouvelles EFE