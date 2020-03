Soleá Morente: “Bien qu’il semble qu’il y ait de la liberté, il y a encore des censeurs criminels” | Culture et divertissement

La figure de María Jiménez a été attirée presque seule à Soleá Morente lorsqu’elle a concentré son nouvel album, le troisième, dans lequel elle rend hommage à la musique populaire espagnole à travers des artistes des années 70 et 80 comme elle “, avec ce génie et ce l’art, ce courage de parler de sexe, de drogue et de rock and roll, plus une femme de son temps. “

“Les choses ont changé, nous avons avancé, mais les préjugés persistent. Bien qu’il semble y avoir beaucoup de liberté, il y a encore des censeurs criminels. Aujourd’hui, nous avons tous accès à exprimer notre opinion, à endier ou à tuer quelqu’un à travers les réseaux.” cela demande plus de Marías Jiménez “, pense-t-il dans un entretien avec Efe.