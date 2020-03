Solution possible pour les Cubains bloqués en Guyane – . Miami (51)

200 personnes sont bloquées en Guyane. Il s’agit

des citoyens américains et de leurs proches cubains qui ont effectué les procédures

regroupement familial à l’ambassade américaine dans ce pays.

Ils n’étaient pas bloqués parce qu’ils le voulaient, mais

Parce que la Guyane a fermé les frontières le 17, ils faisaient de la paperasse. Et les

des proches ici à miami attendent avec angoisse

Le coût de la vie est cher et plus que jamais

beaucoup se sont retrouvés sans travail. Les dépenses au Guyana sont d’environ 30 $

tous les jours. Et retourner à Cuba puis prendre un vol pour Miami n’est plus une option

Le régime insulaire ne quitte même pas

sortir aux cubano-américains qui ont regagné leur résidence sur l’île

Compte tenu de ce panorama, ceux qui attendent en Guyane

appelez les autorités à les aider et à leur donner la permission de

entrer aux États-Unis.

Nous communiquons avec l’ambassade américaine

en Guyane et dans un tweet, ils ont dit qu’ils travaillent avec les compagnies aériennes pour

organiser des vols pour les Américains qui souhaitent sortir. Et ils ont ajouté qu’ils sont

demander un permis spécial.

Ensuite, ils ont dit qu’ils confirmaient la

Heures de départ sur un vol jeudi vers Miami.

.