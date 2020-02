Sorogoyen: «Nous aimons que le spectateur quitte le cinéma pour penser et ressentir» | Culture et divertissement

Le réalisateur Rodrigo Sorogoyen, qui a assisté mardi au Festival du film espagnol de Tudela à l’occasion de la projection de son long métrage “ Madre ”, a veillé à ce que lui et sa co-scénariste habituelle, Isabel Peña, comme ça les spectateurs quittent le cinéma “pensant et ressentant”.

Cela a été exprimé lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il était accompagné d’Isabelle Peña elle-même et de l’actrice Marta Nieto, qui donne vie à la protagoniste de “ Mère ”, Elena, et qui a avoué la complexité d’entrer dans un personnage avec “de nombreux bords et un énorme traumatisme.”