SOS des élèves et des parents pour “l’école à la maison” | Couverture

S’il est déjà difficile de télétravailler et de se réconcilier avec la vie de famille, l’éducation “en ligne” que les élèves doivent désormais suivre après la fermeture des écoles en raison du coronavirus crée un stress supplémentaire, et les enfants et les parents dénoncent la difficulté de retourner à la maison en école et , en outre, avec des droits excédentaires.

“Une vidéo de 12 minutes de Science et ensuite faire un résumé et un plan, trois problèmes de mathématiques, 50 minutes de lecture d’un livre et faire un résumé, trois cartes d’anglais, des exercices de gymnastique …” c’est la tâche pour une journée, à la maison, d’un garçon de 12 ans (école publique).

“Tout cela à l’école se fait dans une ambiance de classe et avec différents professeurs, mais à la maison à travers une petite tablette et en posant des questions aux parents”, a déclaré le président de la Confédération des associations de pères et mères de Étudiants (Ceapa), Leticia Cardenal.

“Nous sommes conscients de la nécessité de faire un effort exceptionnel en ce moment”, mais “les familles ne peuvent pas assumer le rôle du système éducatif et du personnel enseignant”, souligne-t-il pour demander “moins de tâches pour alléger la charge”.

PAS LE MÊME GENRE QUE LE SALON

Un autre élève, 9 ans, école publique bilingue: tâches de deux heures ou deux heures et demie. “Elle devient un peu désespérée car ce n’est pas la même chose d’être en classe, avec des stimuli, des changements de matières et d’amis comme à table dans la salle de classe avec une secousse, connaissant la liste des tâches qui nous attendent”, explique Violeta, sa mère.

Elle souligne qu’à l’école, ils ont dit qu’ils faisaient les tâches pendant les heures de classe, la même que celle avec laquelle “les pauvres doivent s’autogérer”, dit Violeta.

Encore plus difficile est Carmen, mère de 4 filles (11, 15, 16 et 20 ans) dans une maison avec un seul ordinateur.

“C’est de la torture”, se lamente-t-il, même s’il ne perd pas son sourire au téléphone.

“Tant que l’ordinateur ne se bloque pas, le plus âgé commence à travailler avec lui, qui prend un FP, et les autres font la queue” et “je l’utilise la nuit”, poursuit-elle.

De plus, comme elles n’ont pas de scanner, leurs filles envoient les photos des devoirs faits et un enseignant “s’est plaint du poids des images”, dit-il.

“La question déborde”, la vie quotidienne d’une famille ne peut désormais se baser sur “ne pas cesser de faire ses devoirs pour les enfants et leurs parents pour les aider”.

C’est ce qu’a déclaré le président de la Confédération catholique des parents d’élèves (Concapa), Pedro José Caballero, qui veille à ce qu’ils ne cessent de recevoir “des courriels de plaintes de parents préoccupés par leurs enfants et eux-mêmes”.

“Il n’y a pas de salle de classe, peu importe à quel point vous pensez que c’est facile, nous demandons au ministère de l’Éducation ou à quiconque fait quelque chose parce que vous ne pouvez pas faire vos devoirs morceau par morceau ou au mauvais moment”, ajoute-t-il.

HEURES CONNECTÉES AVEC LES ENSEIGNANTS

«Je ne me soucie pas autant d’étudier que de ne pas voir mes amis», explique Alicia, 13 ans, qui étudie dans un institut public.

Elle se connecte aux cours en ligne pendant environ trois heures et les enseignants lui ont demandé de “garder une routine” des horaires.

Sa mère, Macarena, souligne qu’elle reçoit d’abord les tâches par courrier, puis les transmet à sa fille. Les enseignants envoient des corrections tous les quelques jours.

Alicia au moins n’aura pas l’examen d’entrée à l’université (EBAU) à la fin du cours, comme cela arrive à sa sœur Julia (17 ans, centre concerté) qui subit une “pression” pour ne pas encore savoir quelle matière va finalement entrer et elle doit connectez-vous avec vos professeurs pour tous les doutes qui surgissent.

Eduardo (11 ans, école privée) est venu pleurer de “la pression de faire ses devoirs tous les jours”, regrette sa mère, María, qui explique qu’elle reçoit quotidiennement des feuilles ou des jetons de tâches dans son courrier.

“Ils ont tendance à provenir de différents enseignants, alors vous devez les imprimer et lorsque l’enfant les a terminés, prendre une photo et les transmettre”, précise-t-il.

“Hier il a fait un test de questions test, ça s’est bien passé mais il était nerveux”, ajoute cette maman, qui avoue qu’il y a deux ordinateurs et une tablette à la maison, en plus d’une imprimante, mais que tout le monde ne peut pas compter dessus et, au moins, comme cela s’est produit, “du jour au lendemain pour faire du télétravail et suivre des cours”.

C’est aussi un peu plus supportable pour Lidia, maman de deux filles (6 et 14 ans, centre privé), qui passent «toute la matinée» à étudier. Elle reçoit à l’avance WhatsApp ce qui va être donné et ensuite ils organisent ce qu’ils vont étudier par sujets et par jours.

“Il faut de la dynamique et chaque semaine je pense que tout s’améliore”, explique Lidia, dont la fille aînée a déjà passé un examen sur la plateforme que l’école utilise, qui dure 1 heure à l’écran puis disparaît; avant d’avoir pu passer des appels vidéo avec leur professeur au sujet des doutes.

“C’est un effort important de l’école, des enseignants et des familles, auquel nous nous sommes également engagés”, ajoute Lidia.

NE DOUTEZ PAS L’ENSEIGNANT

“Il n’y a aucun doute sur le professionnalisme des enseignants, il faut leur faire confiance”, s’exclame le président du CSIF Education, Mario Gutiérrez, qui souligne que cette situation est “nouvelle pour tous”.

Il fait valoir que les enseignants confient la tâche qu’ils “jugent appropriée” au moment où ils vivent et affirme en outre que l’enseignant préférerait également “l’environnement de la classe et la relation humaine avec leurs élèves”.

Par Pilar Rodríguez Veiga