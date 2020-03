Sourcils fanés, tendance risquée | Le style

Des sourcils peuplés et marqués à la décoloration blanche, une tendance risquée qui se positionne comme le nouveau cri de beauté, auquel s’ajoutent déjà des célébrités, des mannequins et même des podiums du moment.

Des signatures comme Gucci ou Armani Ils ont opté pour cette tendance beauté pour compléter leurs collections sur les podiums de 2019.

Prada aussi, dont la photographie la plus viralisée du défilé de la saison dernière n’était ni plus ni moins que le visage du mannequin Gigi Hadid aux sourcils incolores, portrait protagoniste dans lequel les vêtements de la collection ne pouvaient même pas être appréciés, auxquels le premier plan du modèle “sans sourcils” a volé tout le protagonisme.

A cette tendance liée, en général, au monde de la mode, des chanteurs comme Miley Cyrus et Lady gagune, des actrices comme Kristen Stewart, ou des icônes de masse dans les réseaux sociaux comme Kim Kardashian, introduisant cette modalité au jour le jour, et portant toujours un ton platine, rendant les sourcils invisibles autant que possible.

“C’est un moyen très puissant de marquer le visage”, explique Virginia Melon.

Contrairement à il y a des années, le but de cette nouvelle tendance n’est pas de combiner la couleur avec celle des cheveux pour créer l’harmonie, mais bien au contraire: pour jouer le contraste, en utilisant des nuances claires qui contrastent avec la teinte des cheveux, toujours des nuances plus foncées .

Madonna dans les années quatre-vingt, il a déjà fait de cette différence sa bannière, et c’est-à-dire, bien que les sourcils à cette époque soient minces et avec un arc très défini, l ‘”ambition blonde” portait déjà une crinière de platine contrairement aux sourcils noirs, dans un esthétique qui, presque vingt ans plus tard, hériterait de “l’influenceur” Chiara Ferragni, qui malgré avoir modifié son style au cours des dix dernières années, n’a pas ignoré cette tendance, portant des blondes différentes, toujours avec des sourcils foncés.

Tendance risquée

Bien que les sourcils teints, d’une modalité ou d’une autre n’aient jamais disparu de la scène de la mode, cette modalité de leur donner un air complètement incolore au moyen de processus de décoloration commence à s’installer plus fortement au cours de cette année.

“C’est un moyen très puissant de marquer le visage”, explique Virginia Melón, spécialiste de la coiffure régulière sur les podiums comme la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid à propos de ce nouveau “look”, qui est, dans cette version risqué, une “mode passagère”, comme détaillé.

“Il faut prendre en compte qu’il s’agit d’un” look “destiné aux personnes à l’esthétique très marquée, car c’est un style très audacieux et avant-gardiste, propre, généralement de petits groupes”, souligne Melon.

Sur le modus operandi, une décoloration normale est effectuée, qui reste sans racines “environ deux ou trois semaines”, en fonction de la base capillaire de la personne qui l’exécute, étant plus facile sur celles “à bases blondes ou claires”.

Il est important de garder à l’esprit que la peau “peut s’écailler en raison du composé abrasif que contiennent généralement les composés utilisés dans les décolorations”, prévient le styliste comme un point essentiel à considérer si cette décoloration va être effectuée, en particulier “si vous avez la peau sensible “.

“Nous devons garder à l’esprit qu’il s’agit d’un” look “destiné aux personnes à l’esthétique très marquée, car il s’agit d’un style très audacieux et avant-gardiste, propre, généralement de petits groupes”

L’alternative? Les “maquillages à l’eau”, une option qui permet de “recouvrir les cheveux d’une sorte de peinture”, quelles que soient la couleur et la base. Ce composé permet plus de polyvalence, en plus, “peut être facilement retiré”, prévient le Burgos.

Une modalité risquée qui ouvre sa voie dans les tendances beauté, et qui coexiste avec des sourcils marqués et épais dans des nuances intenses qui se positionnent depuis des années comme l’option principale lors de l’encadrement du look. EFE

(1011921)