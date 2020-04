Souriez avec vos yeux, un geste d’encouragement dans l’ambulance sur le chemin de l’hôpital | Couverture

Apprendre à sourire d’un coup d’œil au-dessus du masque est devenu une obligation pour les ambulanciers et les chauffeurs qui transportent chaque jour des patients testés positifs pour le nouveau coronavirus dans un voyage marqué par l’incertitude et la peur de les patients.

“Nous devons donner aux patients un traitement humain. Ils ont une maladie comme les autres, ils ne peuvent pas être traités comme des fléaux. Vous ne pouvez pas entrer dans l’hystérie ou la panique, il s’agit de bien faire les choses. Vous pouvez sourire avec vos yeux et transmettre la sécurité et la proximité », explique Carlos Paniceres, PDG de Transinsa, qui regroupe le transport de la santé dans les Asturies avec ses 450 travailleurs et 230 véhicules.

Habillé presque en permanence pendant plus d’un mois dans l’uniforme que les techniciens ambulanciers de son entreprise utilisent, Paniceres, 50 ans, monte et descend des ambulances tous les jours avec les chauffeurs de la flotte d’ambulances de Transinsa, un uniforme qui ne se détache pas pour remplir ses obligations en tant que président de la Chambre de commerce d’Oviedo.

“C’est comme ça que je facilite le travail des policiers, ils n’ont pas à m’arrêter définitivement”, assure-t-il à Efe après des décennies d’expérience dans un secteur où il est venu par famille. Son père, chauffeur de taxi, a décidé en 1978 d’acquérir une ambulance à Xátiva (Valence) lorsqu’il a détecté une opportunité commerciale dans le transport médical et sa mère a pris le volant du véhicule à un moment où il n’était pas habituel de voir des femmes effectuer ces tâches.

FORMATION POUR UNE CRISE DONT IL Y A UN MANUEL

La crise du nouveau coronavirus a conduit Transinsa à anticiper ses conséquences et, plusieurs semaines avant la propagation de la pandémie, elle a organisé pour ses travailleurs des formations axées sur le protocole de transfert d’un patient infecté et la bonne façon d’utiliser le équipement de protection individuelle.

Paniceres attribue à cette anticipation le faible nombre de personnes infectées dans l’entreprise – deux à ce jour, qui ont l’intuition d’avoir été infectées par des contacts en dehors du lieu de travail – après avoir effectué une centaine de transferts quotidiens de patients atteints de COVID-19 ou suspects et en ayant collecté quelques-uns 4 500 échantillons à domicile de personnes suspectées de contracter la maladie et des auto-échantillons prélevés par précaution dans des toilettes isolées.

Née en 1999 sous le nom d’UTE Ambulancias de Asturias, constituée des principales entreprises du secteur, Transinsa a été créée en tant que telle en 2004 et, depuis lors et malgré la réalisation de plus d’un millier de transferts quotidiens, son plus grand défi logistique a consisté à déménager en quatre jours pour tous les patients admis dans l’ancien hôpital d’Oviedo au nouveau centre mis en service en 2014. “C’était difficile, mais tout s’est bien passé”, se souvient-il.

La pandémie actuelle implique une incertitude quotidienne “pour laquelle il n’y a pas de manuel”, surtout au début quand ils ont choisi de placer “au premier plan” d’une série d’ambulances qui opèrent en parallèle du reste des véhicules dédiés exclusivement au transfert de patients. affecté par COVID-19.

A bord de chaque ambulance, un ou deux techniciens, selon la mobilité du patient, qui, au cas où ils auraient besoin d’aide pour se déplacer, montent au domicile pour le rechercher, et le mettent à l’arrière du véhicule.

Après avoir fermé la porte, le conducteur doit retirer son équipement de protection à l’extérieur du véhicule et le ranger dans un double sac qu’il laisse à côté du véhicule, qui est récupéré par le travailleur voyageant avec le patient, avant de monter dans la cabine pour prendre le volant, un espace qui ne part pas à l’arrivée à l’hôpital.

EFFORT, SACRIFICE ET HAUTEUR DES VUES POUR APRÈS CONFIRMATION

Au cours de ces semaines, Paniceres affirme avoir tiré des enseignements tels que la volonté de se joindre et de collaborer, “bien que la peur soit libre”, tant du personnel que des autorités sanitaires lors de l’adoption de nouvelles procédures conçues à la volée ou d’entreprises paralysées par l’état d’alarme que les équipements de protection ou les machines à ozone leur ont donné pour désinfecter les installations et les véhicules.

En tant qu’entrepreneur, Paniceres est conscient que “après l’épidémie de santé vient celle économique”, qui exigera “beaucoup d’efforts et de sacrifices” d’une société qui sera confrontée à “un défi brutal” devant lequel “la générosité, le comble de la vous regardez et parvenez à de grands accords entre tous les vieux discours et les vieilles recettes oubliés: nous allons à une période d’après-guerre inconnue de notre génération “.

L’avenir le plus imminent est également abordé avec l’incertitude quant à l’incidence dans les habitudes de consommation d’une éventuelle coexistence continue avec la maladie bien que l’état d’alerte soit élevé, ce qui rend essentiel, selon lui, “la lucidité, pour amener le épaule et, au lieu de protestations, des propositions pour relancer une activité économique qui permet de maintenir l’État providence. “

“Nous avons tous de l’anxiété, il n’y a pas de super-héros ici”, prévient-il, tout en admettant que les sourires avec le regard des techniciens changent de côté sur les transferts chez les patients guéris. Les mêmes qu’ils voient sur les balcons lorsque des travailleurs de quart participent à des caravanes d’ambulance à travers les quartiers et les villes à 20h00 chaque jour pour donner de l’espoir à une population confinée.

Par Raúl Molina