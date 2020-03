Soyez sobre mais restez éveillé

Dans le contexte de la pandémie de coronavirus qui menace tous les Nicaraguayens, des voix se font entendre proposant ou conseillant de mettre au repos la lutte politique entre l’opposition et le gouvernement.

Apparemment, c’est une proposition sensée et correcte. La pandémie de coronavirus est si grave qu’elle a semi-paralysé le monde. Le Nicaragua n’est pas à l’abri de sa menace et la peste ne fait aucune distinction d’aucune sorte, encore moins politique. Le couple dictatorial et le plus fanatique de ses partisans, comme les dirigeants de l’opposition démocratique et leurs familles, peuvent également être infectés. Nous disons cela à titre d’exemple, car dans les deux cas, nous faisons vœux que cela ne se produira pas.

On sait que dans certains pays, la classe politique s’est mise d’accord sur une suspension du concours quotidien, et dans d’autres, il existe une forte demande des citoyens pour qu’une telle décision soit prise. En Espagne, pour citer un exemple, le journal ABC a rendu public les résultats d’une enquête réalisée par la firme GAD3, «où il apparaît que 94% des Espagnols considèrent que le gouvernement et l’opposition doivent mettre de côté leurs divergences pour avancer dans la crise des coronavirus ». Et ajoute l’information selon laquelle le Parti populaire, qui est la principale opposition, a fermé les rangs avec le gouvernement pour s’unir dans ce cas pour faire face à l’urgence de santé publique.

Mais cela peut et doit se faire dans une démocratie – comme celle d’Espagne – et non dans une dictature ordinaire comme celle du Nicaragua.

La dictature ne repose jamais sur son empressement à nuire aux gens, souvent sans raison, juste pour le plaisir de causer le mal. Et dans des circonstances d’urgence, que ce soit pour des raisons autres que politiques, la dictature non seulement ne devient pas inactive, mais intensifie également ses actions qui violent les droits humains et politiques des citoyens, en particulier ceux qui ne soutiennent pas les excès du régime.

En ces mêmes jours de coronavirus, que la dictature célèbre par des manifestations politiques de rue de ses partisans volontaires et des employés publics forcés, le harcèlement des anciens prisonniers politiques s’est poursuivi, la répression des actes d’opposition à l’intérieur s’est intensifiée et un militant universitaire chef de l’Alliance civique, a été expulsé des Upoli. Pour ne citer que quelques cas.

Donc, si la dictature ne cesse de violer les droits humains, sociaux et politiques de ceux qui ne sont pas ses partisans, pourquoi alors la résistance civique démocratique devrait-elle cesser de dénoncer les abus dictatoriaux, suspendre ses activités, se taire et se cacher?

À notre avis, ce que l’opposition devrait faire dans ces circonstances, c’est changer sa façon de travailler, divulguer des informations véridiques sur la pandémie, sensibiliser la population et utiliser davantage les médias électroniques et les réseaux sociaux. Mais ne cessez jamais de remettre en cause la dictature, qui est la seule intéressée à l’immobilisation de l’opposition.

Le sage conseil de l’apôtre Pierre aux premiers chrétiens, selon lequel ils doivent être sobres dans leurs actions mais toujours éveillés, est très agréable à l’opposition démocratique.