Startups touristiques espagnoles veulent être le prochain Airbnb | Entreprend

Le secteur du tourisme, secoué au cours des dernières décennies par l’essor du commerce électronique dans les contrats de voyage, compte un grand nombre de startups innovantes qui aspirent à être la prochaine grande épidémie, tout comme la plateforme d’hébergement US Airbnb.

La transformation des modes de déplacement et la planification des déplacements qui se sont produits du fait de l’augmentation du nombre de touristes et des correspondances avec les vols low-cost, ont conduit à un mouvement fructueux de startups dans le secteur du tourisme.

“Depuis la crise économique, le mode de déplacement a été révolutionné, les profils touristiques, les niches de marché ont changé … C’est pourquoi tant de startups du voyage émergent”, a expliqué à EFE Belén Huerta, co-fondateur de la startup Saytrip. , qui offre un service de photographes professionnels aux touristes.

Une transformation qui s’opère dans un secteur dominé par de grandes entreprises internationales «assez matures» pour le co-fondateur de la société Triporate travel management, Sergio Orozco, à qui les projets entrepreneuriaux offrent un plus d’innovation et d’agilité qui leur font défaut Les grandes entreprises.

“Ceux d’entre nous qui le font deviennent le département innovation du secteur. Au niveau de l’innovation pure, comme c’est notre cas, le niveau de risque est très élevé, et les startups sont plus légères”, a ajouté Orozco.

Pour le PDG de cette startup madrilène qui, en trois ans d’activité, gère déjà plus de 5 000 voyages par mois pour une centaine d’entreprises et a récemment clôturé un cycle d’investissement de 1,3 million d’euros, le secteur des entrepreneurs touristiques espagnols C’est en ligne ascendante.

“Je pense que nous sommes maintenant à un point de décollage et que dans les prochaines années il y aura des mouvements très populaires. Pourquoi n’avons-nous pas la prochaine réservation? Il faut y croire, penser à s’ouvrir au reste du monde et avoir une vision globale “, a-t-il souligné.

Des startups qui découvrent de nouveaux marchés touristiques

Les startups espagnoles du tourisme traitent d’aspects très variés, allant de l’amélioration des services existants tels que les voyages d’affaires, comme dans le cas de Triporate, à la détection de nouveaux marchés touristiques jusque-là inexplorés.

Ce dernier est le cas d’Airhopping, une société formée par un groupe d’amis amateurs à la recherche de vols pas chers qui ont découvert que parfois l’itinéraire le plus économique entre deux points pouvait inclure un passage par une troisième destination, une intuition qu’ils ont transformée en web de recherche de voyages avec deux destinations ou plus, qui emploient aujourd’hui plus de 20 000 personnes.

Le PDG d’Airhopping, Carlos Montesinos, a expliqué qu’ils ont “pris une très petite niche, qui est la multi-destination, qui était résiduelle”, et “ont pris quelque chose de valeur”.

Il a ajouté que “cela se produit sur d’autres types de voyages” tels que des voyages surprise ou des thèmes, entre autres.

Airhopping a clôturé 2019 en facturant trois millions d’euros.

Un cas similaire est celui de Saytrip, qui offre la possibilité d’avoir un photographe professionnel qui dépeint une partie du voyage, en ligne avec un touriste qui accorde une grande importance à avoir des photos de qualité en souvenir ou à partager sur les réseaux sociaux.

L’Espagne, un pays de tradition dans les startups touristiques

Le mouvement des startups espagnoles a été fructueux dans le tourisme, très important dans un pays où ce secteur représente près de 15% du produit intérieur brut (PIB) selon les données du World Travel and Tourism Council, avec plusieurs exemples d’entreprises innovantes achetées par plus d’entreprises. idéal pour le potentiel de votre entreprise, ce que l’on appelle dans le jargon entrepreneurial une «sortie».

EDreams, Muchoviaje (tous deux achetés par d’autres sociétés en 2006), Travel.com (2007), Titre (2012), Toprural (2012) ou la plus récente, la plateforme des guides natifs Trip4real, acquis par Airbnb en 2017, ne sont que quelques exemples de projets espagnols qui ont convaincu les investisseurs ou les grandes entreprises.

L’ambition mondiale des startups espagnoles se manifeste dans les compétitions mondiales d’innovation telles que le concours de démarrage touristique de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), qui Wakalua, l’accélérateur du groupe Globalia.

Le directeur général de Wakalua et responsable du développement international de Globalia, Lisandro Menu-Marque, a souligné que “l’Espagne est l’un des pays les plus pertinents du concours en termes de participation, étant donné que le concours a été lancé à partir d’ici, avec des projets en état très mature et solutions allant du tourisme rural à la technologie. “

Elle coïncide avec cette perception accélérateur de démarrage Valencian Lanzadera, qui, en sept ans de soutien aux entrepreneurs de différents secteurs, a vu passer plus de trente projets émergents dans le secteur du tourisme à travers ses bureaux.

“Chaque jour, nous attirons de nouvelles entreprises dans ce domaine et comme c’est une industrie très puissante en Europe, et dans ce pays surtout, il y a des capacités d’investissement et de financement”, a déclaré le PDG d’EFE. NavetteJavier Jimenez

Les grandes entreprises et les émergentes sont, en plus, complémentaires, ou elles peuvent arriver à configurer, selon les dires du directeur de Wakalua “un mariage de complaisance très important pour les deux parties”, qui contribue au petit investissement et au soutien à la recherche de nouveaux marchés en retour d’idées pour les grands.

“La grande nouveauté des startups, c’est qu’elles pensent différemment que nous pensons dans la grande entreprise, et c’est exactement ce que nous recherchons”, a ajouté le responsable de cet accélérateur qui en 18 mois a détecté 5000 projets innovants en dans le monde entier et dans lesquels Telefónica, Amadeus ou Intu collaborent.