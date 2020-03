Le University Sports Club, leader par différence de buts du tournoi Apertura 2020 de la Ligue panaméenne de football (LPF), partira mardi la septième date pour défendre le sommet contre le dangereux Sporting San Miguelito.

L’équipe universitaire, dirigée par l’entraîneur anglo-panaméen Gary Stempel et sur le terrain par la Coupe du monde Luis ‘Matador’ Tejada, est un leader car il a 14 points et 1 but de plus que le Taurus, deuxième place.