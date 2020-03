Stratégie éducative face au coronavirus

Le Nicaragua avant l’avancée du coronavirus est déjà isolé en raison du rejet politique et économique de la communauté internationale au gouvernement. Notre tableau de quasi-quarantaine est complété par une clôture épidémiologique de nos voisins régionaux, tandis que l’Union européenne, la Chine et les États-Unis tendent vers une déconnexion internationale. Cet isolement indirect imprègne le gouvernement d’optimisme et d’une stratégie erronée d’exposer la population au danger; tandis que les épidémiologistes nationaux et internationaux considèrent que les épidémies sont devenues incontrôlables. Il est de la responsabilité élémentaire de prendre des mesures de santé préventives, avec des stratégies éducatives pour le bon comportement de la population et pour éviter la propagation de Covid-19, ce qui constitue un défi pour l’unité nationale.

La concentration sur nos maisons doit se faire par consensus et avoir le soutien de tous, puisque les épidémiologistes mettent l’accent sur l’interaction sociale comme principale source de contagion et face aux épidémies de pandémie, il n’y a pas de capacité installée pour les lits d’hôpitaux, l’équipement dans notre pays pour des tests et traitements spéciaux. Ne pas le faire pourrait faire de nous les protagonistes d’une tragédie annoncée.

Accompagnez également la population d’informations véridiques, systématiques et didactiques dans les médias sur la nature du virus, la maladie, les risques, la mise à jour de la situation et les mesures préventives par les autorités. Mesures et messages conformes à ceux guidés par l’Organisation mondiale de la santé, favorisant des attitudes responsables et bienveillantes parmi la population. Et éviter les risques de propagation, de suspension des activités collectives, des marches, des spectacles et des foules; avec un plus grand contrôle des entrées et sorties du pays. Appel au calme pour agir efficacement pendant la durée de l’urgence.

La suspension des cours pendant une période raisonnable dans le cadre d’une modalité d’enseignement à distance est fortement recommandée dans le contexte actuel. La normalité de la communauté éducative favorise l’impuissance face aux épidémies imminentes et à la propagation de la pandémie. Cette communauté, avec environ deux millions de personnes de tous les niveaux d’éducation, est potentiellement contagieuse et transmet à l’ensemble de la population, car elle interagit quotidiennement avec leurs familles, où les personnes les plus exposées sont également.

Mais il est important que l’enseignement à distance fonctionne bien. En ces jours de coronavirus, l’expérience des pays touchés indique qu’une maîtrise totale, une formation et une préparation croisées sont toujours nécessaires entre les enseignants et les spécialistes du soutien technologique. Développer des réseaux d’études, un enseignant dans le primaire et le préscolaire, et plusieurs enseignants par matières dans le secondaire, les universités et les centres technologiques, signifie donner la priorité aux thèmes et compétences fondamentaux pour chaque niveau d’enseignement.

Assurer des rencontres et des messages éducatifs intéressants, et faire de la maison un environnement éducatif souhaitable au milieu de cette situation particulière. Enseigner avec un rôle actif de communication dans le temps et la forme avec ses élèves, créer des environnements d’apprentissage virtuels dynamiques et motivants. Pendant ce temps, les pères, les mères et les tuteurs sont des éducateurs qui surveillent et soutiennent leurs fils et leurs filles dans leurs études; promouvoir des activités d’intérêt et des moments récréatifs, selon l’âge de l’élève.

Ainsi, les études peuvent être poursuivies, mieux là où il y a de meilleurs enseignants, de meilleures technologies et la participation des parents et des tuteurs; mais il y aura une continuité générale. Pendant ce temps, le corps étudiant, la communauté éducative et la population seront protégés. Il sera plus fructueux que mauvais d’assister à la pandémie avec des milliers de personnes sans possibilité d’attention dans un système de santé saturé. Avec des effets sociaux, économiques, politiques et surtout humains dévastateurs que nous pouvons encore éviter. Nous réussirons mieux si nous nous unissons tous, mais si nous ne parvenons pas à nous unir, ce que nous faisons en tant qu’organisation, famille ou individuellement, pour nous éduquer et nous éduquer pour prévenir maintenant, ne sera jamais exagéré, étant donné la forte probabilité de regretter plus tard.

L’auteur est un éducateur.