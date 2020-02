L’attaquant de l’Unicaja, Carlos Suárez, a apprécié la défaite de son équipe contre le Real Madrid (68-95) lors de la finale de la Copa del Rey et a déclaré que son rival “est une super-équipe” et qu’ils étaient “sans énergie”.

Suarez, qui a contribué six points et huit points, a retenti pour ce qui s’est passé: “Nous avons manqué d’étincelle. Mauvaises décisions, chiffres d’affaires et ils ont très bien joué et sont la meilleure équipe d’Europe.”