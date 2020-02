Suivez l’avertissement jaune de Calima à Gran Canaria, Lanzarote et Fuerteventura | La société

L’Agence météorologique d’État (Aemet) conserve lundi un avis jaune à Gran Canaria, Lanzarote et Fuerteventura par calima (présence de poussière du Sahara en suspension dans l’air), ce qui peut réduire la visibilité en dessous de 1 500 mètres, en particulier tout au long de l’après-midi, comme indiqué sur son site Web.

Les îles Canaries font face au troisième jour consécutif dans cet épisode de Calima, le plus grave dont on se souvienne dans les îles depuis plus d’une décennie, ce qui a provoqué un chaos dans le trafic aérien pendant le week-end, forçant le trafic à être fermé pendant des heures. tous les aéroports de l’archipel.