«Susana Distancia», l’héroïne qui «aliénera» les Mexicains de COVID-19 – . Miami (51)

MEXIQUE – Une super-héroïne sera le promoteur de la prévention ce lundi afin que les Mexicains puissent aplatir la courbe exponentielle des infections à COVID-19: c’est “Susana Distancia”, qui a été présentée ce week-end par le gouvernement mexicain et a été est devenu une tendance dans les réseaux sociaux.

A travers un jeu sur la “distance saine” qui doit exister entre les personnes pour éviter d’éventuelles contagions, le ministère de la Santé a donné vie à un personnage féminin qui alertera les Mexicains sur les mesures de distanciation sociale.

Le secrétariat a expliqué que les “distances saines” sont des “mesures sociales visant à réduire la fréquence des contacts entre les personnes afin de réduire le risque de propagation de maladies transmissibles telles que le COVID-19”.

“Je suis ‘Susana Distancia’, j’ai une superpuissance qui m’aide à arrêter le COVID-19. Lorsque j’étends mes bras, je peux créer un espace de 1,5 mètre qui m’éloigne du coronavirus maléfique. C’est la distance saine”, explique le personnage dans une vidéo promotionnelle qui est devenue depuis samedi une tendance numéro un sur Twitter.

“Savez-vous ce qui est le meilleur? Que vous l’avez aussi! Et bien que nous devions être séparés, unis et solidaires, nous irons de l’avant. Si vous prenez soin de vous, nous prenons soin de nous!”, Conclut le personnage.

L’homme de 29 ans raconte comment il a été infecté et comment il a été mis en quarantaine pour lui.

L’héroïne a été présentée lors de la conférence quotidienne sur COVID-19 et immédiatement connectée avec les utilisateurs sur les réseaux sociaux.

“Pour maintenir une distance saine et réduire la probabilité d’exposition et donc de contagion, des distances de 1,50 mètre, 1,80, 1,95 et 2,25 mètre sont proposées, selon le scénario”, a expliqué le ministère de la Santé sur Twitter.

La nouvelle a choqué des milliers de personnes qui vivent d’un côté de la frontière et travaillent de l’autre.

Les représentants de ce ministère ont indiqué que ce sont “les espaces suggérés qu’il devrait y avoir entre les gens pour éviter la transmission de COVID-19”, en plus d’éviter les signes de la main et les baisers.

Les autorités mexicaines ont signalé qu’à la fin de dimanche, 316 personnes étaient infectées par le COVID-19 et deux décès confirmés.

Lorsque leurs propriétaires sont admis dans les hôpitaux locaux pour recevoir un traitement contre le coronavirus, beaucoup sont laissés seuls à la maison pendant des jours. Allez ici car des bénévoles aident ces animaux.

Les autorités estiment que la majorité des cas de COVID-19 ont été importés d’Europe, principalement d’Espagne, et de Vail, Colorado.

Le Mexique est actuellement dans une phase de transition entre le scénario d’importation de cas vers une infection communautaire, pour lequel des mesures ont été prises telles que la suspension des activités scolaires dans tout le pays, la protection des personnes dans leur maisons et la limitation des mouvements et des transferts de personnes.

.