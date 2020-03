suspend les cours pendant 30 jours – Telemundo Miami (51)

MEXIQUE – Les autorités mexicaines ont décidé ce samedi d’avancer la période des vacances de Pâques et de la prolonger de deux semaines supplémentaires, soit de 30 jours, à titre préventif face à la pandémie de COVID-19.

“Le dernier jour d’école sera le 20 mars et le retour est prévu pour le 20 avril”, a annoncé le secrétaire à l’Education Esteban Moctezuma lors d’une conférence conjointe avec le sous-secrétaire à la Santé Hugo López-Gatell.

Il s’agit d’une récréation de 30 jours pour protéger les enfants et adolescents, environ 33 millions, qui doivent rester à la maison, car ce n’est pas une période pour partir en vacances ou dans la rue, a souligné Moctezuma.

«Nous voulons souligner que l’isolement préventif est recommandé à tout le monde. Ce n’est pas qu’ils partent en vacances et que tout le monde se réunisse pour profiter des vacances car ce que l’on veut éviter c’est la proximité.

“C’est de l’isolement préventif. Et c’est tout ce qu’on va dire aux mères et aux pères au cours de la prochaine semaine d’école”, a déclaré Moctezuma, qui a dirigé López-Gatell lors d’une réunion de plus de quatre heures pour définir la actions à suivre.

López-Gatell a estimé que la suspension des cours se produit à “un moment optimal”, comme les vacances de Pâques, car cela permet de prendre des mesures saines à distance, pour empêcher la population d’avoir des contacts massifs.

Lorsque cette mesure intervient au moment même où le Mexique entame la soi-disant phase 2 de la pandémie de coronavirus, qui a ajouté vendredi 26 cas confirmés et 105 suspects dans le pays, elle pourrait permettre un meilleur contrôle de la pandémie et réduire le nombre d’infections.

Le responsable, qui a été nommé par le président Andrés Manuel López Obrador comme porte-parole responsable du traitement informatif de la crise causée par COVID-19, a prévu que cet après-midi, il annoncerait davantage de mesures préventives qui couvrent l’ensemble de la population.

Plus tôt, Moctezuma a déclaré que la semaine prochaine, qui sera la dernière des classes, et pendant la pause, les autorités scolaires travailleront main dans la main avec les parents pour mener diverses actions de protection et de prévention.

Dans chaque école, a-t-il expliqué, une commission de santé, prévue par la nouvelle législation sur l’éducation, sera installée pour soutenir l’installation de filtres scolaires et aider à l’hygiène scolaire.

“Nous allons commencer un travail très important en hygiène scolaire, non seulement pour faire face à l’épidémie de COVID-19, mais en tant que pratique permanente”, a déclaré Barragán.

De plus, ils vont créer un nouveau filtre – les pères et les mères des écoles -, dans lequel ils s’engagent à prouver par écrit qu’ils ont respecté quotidiennement les protocoles d’hygiène et de protection établis par les autorités sanitaires.

De cette façon, par écrit, ils doivent enregistrer que les enfants sont en bonne santé, qu’ils n’ont pas eu de fièvre, de toux ou tout autre symptôme lié à la propagation du coronavirus ou d’une autre maladie respiratoire.

