Suzuki S-Cross Mild Hybrid: plus puissant et moins cher que ses concurrents | Moteur

Suzuki vient de sortir le S-Cross avec hybridation légère, une version qui se démarque pour offrir plus puissance que la plupart de ses concurrents, avec une consommation similaire et un prix (y compris les remises) moins.

Le Suzuki S-Cross Mild hybride 48 V est un SUV (crossover, comme on aime) de cinq portes quelles mesures 4,30 mètres de long, 1,78 mètres de large et 1,58 mètres de haut.

Peut être choisi avec traction avant (2RM) ou traction intégrale 4WD Allgrip. La transmission ne peut être qu’une manuelle à six vitesses et le coffre offre 430 litres.

Groupe motopropulseur développé par Suzuki avec hybridation légère 48V

Il est propulsé par un moteur à essence 1,4 T et le nouveau système SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) qui intègre un générateur ISG 48V, composé d’une fonction moteur électrique, d’une batterie lithium-ion 48 volts et d’un convertisseur 48V à 12V DC / DC.

Cette combinaison donne une puissance de 129 ch (par rapport au 116-122 CV de ses concurrents) et permet de réduire les émissions de CO2 entre 15 et 20% par rapport au Suzuki S-Cross (normal), ce qui en fait le label ECO de la DGT.

La consommation de carburant approuvée (selon WLTP) est de 5,6 l / 100 km en finition 2RM et GLE (avec le GLX 5,7 l / 100 km), et 6,2 l / 100 km si vous optez pour le GLX avec 4RM.

Dans le cas des concurrents de la compétition, le coût est compris entre 4,8 et 6,2 l / 100 km / h.

Voici comment fonctionne la motorisation hybride de la Suzuki S-Cross Mild Hybrid

La clé de la consommation réduite de la Suzuki S-Cross est le système d’hybridation léger SVHS. D’une part, il sert à donner support moteur essence, par exemple dans les accélérations; d’autre part, récupérer l’énergie et recharger la batterie qui se produit lors du freinage ou de la décélération; et aussi pour que les mécanismes, tels que le démarrage et l’arrêt du moteur, se fassent le plus rapidement possible et pour qu’au ralenti le moteur dépense moins.

Grâce à cette puissance supplémentaire (environ 12 CV) de l’hybridation, la Suzuki S-Cross a un bon comportement routier car elle monte facilement les virages et les croisières à des vitesses légales sont facilement atteintes.

La boîte manuelle à six rapports est également agréable à conduirer (l’accoudoir central peut perturber les conducteurs de grande taille) et son développement est légèrement long.

Près du levier se trouve la roue du modes de conduite: Auto (optimise l’économie de carburant et active la traction 4 roues motrices si nécessaire), Sport (pour une conduite plus sportive), Snow (pour la neige ou les surfaces glissantes) et Lock (pour quand le véhicule est coincé dans la boue ou le sable. Fonctionne jusqu’à 60 km / h. De là, il passe en mode Neige).

Bon comportement routier et sur le terrain

Nous les avons testés sur un parcours tout-terrain et donnons au S-Cross beaucoup de polyvalence par rapport à ses rivaux. Il mode automatique sait très bien lire les imperfections du sol et y adapte la traction. Mais si nous voyageons sur des terres plus mouvantes et plus rainurées, il vaut mieux choisir la voie La neige en combinaison avec le Verrouiller.

Le fonctionnement du suspension Il est également remarquable car il empêche l’arrière du passage de souffrir dans les bateaux ou les sauts.

Dans ces mêmes situations, mais sur la route, son comportement est plus doux, plus doux, mais sans permettre au corps de se balancer dans une courbe.

Large équipement

Concernant l’équipement standard du GLE comprend feux à DEL (avant et arrière), volant multifonction, démarrage à bouton, double climatisation automatique, sièges chauffants, écran tactile central, caméra de recul, commandes de vitesse de freinage adaptatives et prédictives, limiteur de vitesse, sièges avant chauffants, Ports USB, assistance en descente ou sept airbags (dont genou)

Il GLX ajoute un toit ouvrant abaissé surdimensionné, un navigateur, des capteurs de stationnement, un revêtement en cuir, des roues en alliage de 17 avec une surface polie et Allgrip pour le 4×4.

Les prix de la Suzuki-S Cross 1.4 T Mild Hybrid sont 22 395 euros s’il s’agit de la finition GLE, 24 950 euros s’il s’agit d’un GLX et 26 745 euros s’il s’agit d’un 4X4 en plus du GLX.

Prix ​​inférieur à ses concurrents

Ils sont entre 16 et 21% moins cher que ceux de ses rivaux aux pouvoirs similaires, à ceux qui excellent en équipement.

Par rapport à la version S-Cross 1.4 de 140 ch, la version hybride est 830 euros plus chère avec une finition GLX, une différence qui monte à 1800 euros si l’on opte pour le GLE et le GLX 4WD.

En bref, si vous cherchez un SUV polyvalent, avec un moteur à essence qui répond bien aux déplacements, avec des mesures contenues pour la ville, avec un label ECO et 4WD – ils sont minoritaires – Suzuki propose dans sa gamme le S-Cross à un prix compétitif et avec un large équipement.