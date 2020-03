Symptômes du coronavirus: voici la liste complète pour savoir quand demander de l’aide

Ce sont les symptômes du coronavirus 0:31

(CNN) – Quels sont les symptômes révélateurs que vous pourriez avoir le nouveau coronavirus, appelé covid-19?

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, la liste principale des symptômes aigus à l’heure actuelle est assez courte et peut survenir de 2 à 14 jours après l’exposition au virus. (CDC).

“Nous mettons l’accent sur la fièvre ainsi que sur un symptôme notable des voies respiratoires inférieures: toux ou essoufflement”, a déclaré le Dr William Schaffner, expert en maladies infectieuses, professeur de médecine préventive et de maladies infectieuses à la Vanderbilt University School of Medicine. à Nashville.

Il est essentiel d’avoir la capacité d’identifier ces symptômes et d’agir sur eux si nécessaire. Ici, nous vous laissons ce que vous devez savoir.

La fièvre

La fièvre est un symptôme clé, disent les experts. Ne vous contentez pas de regarder un nombre, mais gardez à l’esprit qu’il s’agit en fait de fièvre uniquement lorsque votre température atteint au moins 37,7 degrés Celsius (ou 100 degrés Fahrenheit), pour les enfants et les adultes.

«Il existe de nombreuses idées fausses sur la fièvre. La température moyenne est de 37 degrés Celsius (98,6 degrés Fahrenheit), mais en réalité, nous sommes tous un peu au-dessus ou en dessous de la journée jusqu’à un demi-degré “, a expliqué le Dr John Williams, chef de la Division des maladies infectieuses pédiatriques de l’hôpital. Centre médical de l’Université pour enfants de Pittsburgh.

“Donc, 37,5 degrés Celsius n’est pas une fièvre”, a-t-il insisté.

Lorsque vous recherchez de la fièvre, ne vous fiez pas entièrement à la température que vous prenez le matin. Au lieu de cela, faites-le en fin d’après-midi et en soirée.

«Notre température n’est pas la même pendant la journée. Si vous le prenez à huit heures du matin, cela peut être normal “, a déclaré Schaffner.

“L’une des manifestations les plus courantes de la fièvre est que votre température augmente en fin d’après-midi et en soirée, c’est un moyen courant que les virus provoquent de la fièvre”, a-t-il ajouté.

Toux

La toux est un autre symptôme majeur, mais ce n’est pas n’importe quelle toux, a déclaré Schaffner. Ce doit être une toux sèche que vous ressentez dans votre poitrine.

«Ce n’est pas un chatouillement dans la gorge. Ce n’est pas quand vous vous raclez la gorge. Ce n’est pas seulement que vous avez de l’irritation. Vous ne supprimez rien, vous ne toussez rien “, a-t-il ajouté.

“La toux est gênante, elle provient du sternum et vous pouvez voir que les bronches sont enflammées ou irritées”, a-t-il expliqué.

Difficulté à respirer

L’essoufflement peut être une troisième – et très grave – manifestation de covid-19. Il peut survenir même de lui-même, sans toux. Si votre poitrine se contracte ou si vous commencez à vous sentir comme si vous ne pouviez pas respirer suffisamment, c’est un signal clair pour agir, disent les experts.

“En cas de difficulté à respirer, appelez immédiatement votre fournisseur de soins de santé, le service d’urgence local ou le service d’urgence”, a déclaré le président de l’American Medical Association, le Dr Patrice Harris.

“Si la difficulté à respirer est suffisamment grave, vous devez appeler le 911”, a ajouté Harris.

En plus de l’essoufflement ou de l’essoufflement, le CDC a enregistré les signes d’urgence pour covid-19 comme «douleur ou pression thoracique persistante», «lèvres ou visage bleutés» – indiquant un manque d’oxygène – et toute confusion mentale soudaine ou léthargie et incapacité à se réveiller.

Dans ces cas, consultez immédiatement un médecin, note le CDC.

Symptômes de grippe et de rhume

Ce triple symptôme (fièvre, toux et essoufflement) n’est pas le seul signe de maladie observé dans les cas de coronavirus.

De nombreux autres signes peuvent ressembler à la grippe, notamment des maux de tête, des problèmes digestifs, des courbatures et de la fatigue, qui peuvent être graves. Même d’autres symptômes peuvent être similaires à ceux d’un rhume ou d’une allergie, comme un nez qui coule, des maux de gorge et des éternuements.

Selon les experts, il y a de fortes chances que vous ayez simplement un rhume ou une grippe, car ils peuvent aussi provoquer de la fièvre et de la toux. Un signe possible que vous auriez covid-19 est que vos symptômes, en particulier l’essoufflement, ne s’améliorent pas après environ une semaine et s’aggravent.

Alors, que devez-vous faire?

«À l’heure actuelle, la directive actuelle – et cela peut changer – est que si vous avez des symptômes de rhume et de grippe et que ce sont des symptômes légers à modérés, vous devez rester à la maison et essayer de les contrôler avec l’hydratation et l’utilisation de paracétamol. Dit Harris.

Maintenant, ce conseil ne s’applique pas si vous avez plus de 60 ans – car le système immunitaire s’affaiblit avec l’âge – ou si vous êtes enceinte. Toute personne ayant des préoccupations au sujet du coronavirus devrait appeler leur fournisseur de soins de santé, selon le CDC.

Il n’est pas clair si les femmes enceintes sont plus susceptibles de devenir gravement malades à cause du coronavirus, mais le CDC a déclaré qu’elles subissent des changements dans leur corps pendant la grossesse qui peuvent augmenter le risque de certaines infections.

En général, les infections à covid-19 sont plus risquées si vous avez des problèmes de santé préexistants tels que le diabète, la maladie pulmonaire obstructive chronique ou l’asthme, l’insuffisance cardiaque ou les maladies cardiaques, l’anémie falciforme, le cancer (ou qui reçoivent une chimiothérapie), une maladie rénale sous dialyse, un indice de masse corporelle supérieur à 40 (extrêmement obèse) ou une maladie auto-immune.

“Les patients plus âgés et les personnes qui ont des conditions médicales sous-jacentes ou qui sont immunodéprimés doivent contacter leur médecin rapidement, même en cas de maladie bénigne”, conseille le CDC.

Pour être clair, vous courez un risque plus élevé – même si vous êtes jeune – si vous avez des problèmes de santé préexistants.

“Les personnes de moins de 60 ans atteintes de maladies sous-jacentes, atteintes de diabète, de maladies cardiaques, immunodéprimées ou qui ont un certain type de maladie pulmonaire antérieure, ces personnes sont plus vulnérables malgré leur âge”, a insisté Schaffner.

Une histoire de voyage dans une région où le coronavirus est répandu (et ces parties du monde, y compris les États-Unis, augmentent chaque jour) est évidemment un autre facteur clé pour décider si vos symptômes peuvent être covid-19 ou non.

Comment être évalué

Si vous n’avez pas de symptômes, ne commandez pas de tests ou n’augmentez pas le grand nombre d’appels aux centres de test, aux cliniques, aux hôpitaux et autres, demandent les experts.

“Nous ne dépistons pas les gens sans symptômes parce que c’est un problème de ressources”, a déclaré Schaffner à propos du centre de test de Vanderbilt.

“Cependant, nous insistons sur le fait que les personnes qui présentent ce petit groupe de symptômes importants – fièvre et tout ce qui concerne les voies respiratoires inférieures, comme la toux et l’essoufflement – doivent être évaluées”, a-t-il précisé.

Si vous avez ces trois signes, où devriez-vous aller?

«Si vous avez une assurance et que vous cherchez un fournisseur ou une personne avec qui parler ou communiquer avec vous, il y a toujours un numéro au dos de votre carte d’assurance; ou si vous regardez sur le site Web, il y a des informations pour les patients “, a déclaré Harris.

“Si vous n’avez pas d’assurance, vous pouvez commencer par le département de la santé de l’État ou les centres de santé communautaires locaux, qui sont officiellement connus sous le nom de centres de santé qualifiés par le gouvernement fédéral”, a déclaré Harris, ajoutant que certains États ont un numéro de téléphone direct à appeler. .

“S’il y a un centre de test et d’évaluation près de chez vous, vous pouvez y aller directement”, a déclaré Schaffer. «Il est toujours bon de les informer que vous partirez. Sinon, vous devriez appeler votre professionnel de la santé et il vous dira quoi faire. »

