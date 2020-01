T-Solar capture 568 millions d’euros pour refinancer 23 projets solaires en Espagne | Les entreprises

La société d’énergie renouvelable T-Solar, détenue par le fonds de capital-investissement américain I Squared Capital, a levé 567,8 millions d’euros pour refinancer 23 projets solaires en Espagne totalisant 127 mégawatts d’électricité, a annoncé la société aujourd’hui.

Grupo T-Solar, l’un des plus grands producteurs d’énergie renouvelable en Espagne, gestionnaire d’actifs et appartenant au portefeuille de sociétés I Squared Capital, a réalisé l’un des plus importants financements du marché des énergies renouvelables d’une valeur de 567,8 millions d’euros à travers sa filiale Bothwell Espagne.

Ce financement comprend l’émission d’une obligation senior de catégorie A1 garantie de 34 millions d’euros, une obligation senior de classe A2 garantie de 234,1 millions d’euros, tous deux échéant en juin 2038 et l’octroi d’un emprunt bancaire de 299 , 7 millions d’euros à 10 ans.

Les fonds obtenus seront utilisés pour refinancer 23 projets solaires photovoltaïques d’une puissance installée cumulée de 127 mégawatts

Il s’agit du premier financement du groupe T-Solar qui obtient une Évaluation Verte par Standard and Poor’s, obtenant un score très élevé de E1 / 80 – le plus haut décerné par l’agence – grâce à la forte atténuation de l’impact environnemental de la transaction, sa gouvernance et sa transparence.

La PDG de T-Solar, Marta Martínez Queimadelos, a déclaré avoir “vu un grand intérêt” pour leur “premier financement vert parmi les grandes banques et les investisseurs institutionnels”.

“Cette opération permet aux investisseurs qui partagent notre vision d’un avenir plus durable de s’associer à T-Solar pour réduire les émissions de carbone des générations futures”, a-t-il déclaré.

Deutsche Bank et Banco Santander ont agi en tant que conseillers financiers et coordinateurs mondiaux de l’émission.

T-Solar Group est un producteur d’énergie renouvelable et gestionnaire d’actifs qui possède 336 mégawatts de puissance installée et exploite 51 centrales d’énergie renouvelable en Espagne, en Italie, au Pérou et en Inde qui ont généré plus de 602 gigawattheures d’électricité propre en 2019 et évité plus de 216 000 tonnes d’émissions de CO2 .