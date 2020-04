Tarte aux champignons, poireaux et panais végétaliens | Recette végétalienne

C’est crémeux, réconfortant et complètement végétalien aussi! Essayez notre tarte aux légumes ultra-inclusive pour les dîners en famille

Il n’y a aucune raison de manquer des réchauffeurs d’hiver copieux lorsque vous passez à un régime végétalien. Avec sa sauce crémeuse au fromage et sa croûte de pâte feuilletée, vous auriez du mal à deviner que cette tarte est 100% végétale. C’est vrai – nous avons échangé du beurre contre de la pâte à tartiner sans produits laitiers et changé le lait, la crème et le fromage pour des alternatives végétaliennes dans la sauce. De plus, les légumes offrent une gamme d’avantages nutritionnels. Les champignons sont une source de protéines végétales, ainsi que des vitamines B et du sélénium antioxydant, qui aident à soutenir le système immunitaire. Pendant ce temps, les panais fournissent de la vitamine C, de la vitamine K et du folate, et les poireaux contiennent des caroténoïdes provitamine A, que le corps convertit en vitamine A pour la santé des yeux.

6 personnes (Donne 1 grande tarte)

Pour la pâtisserie:

400g de farine nature

2 cuillères à café de sel

100g de tartinade sans produits laitiers

Eau froide

Lait de soja, à brosser

Pour le remplissage:

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

4 poireaux, tranchés

500g de champignons, coupés en deux ou en quartiers si gros

200g de panais, pelé et coupé en morceaux

4 cuillères à soupe de farine nature

300 ml de lait de soja

2 cuillères à soupe de moutarde à l’ancienne

200 ml de crème de soja

200g de fromage sans produits laitiers

Servir:

Légumes verts

1 Mélanger la farine, le sel et la tartinade sans produits laitiers dans un grand bol et frotter ensemble dans vos doigts, jusqu’à ce qu’il ressemble à de la chapelure. Ajouter une petite quantité d’eau froide, à l’aide d’un couteau à beurre, et mélanger la pâte jusqu’à ce qu’elle se rassemble. Envelopper la pâte dans un film alimentaire et réfrigérer pendant 20 minutes.

2 Préchauffer le four à 200 ° C / 180 ° C ventilateur / gaz 6. Dans une grande poêle, chauffer l’huile et faire frire les poireaux, les champignons et le panais jusqu’à ce qu’ils soient tendres et dorés. Saupoudrer la farine sur le dessus et bien mélanger dans la poêle, jusqu’à ce que les légumes soient enrobés. Éteignez le feu et incorporez progressivement le lait de soja. Ajouter la moutarde et porter à ébullition en fouettant pour éviter les grumeaux. Une fois le mélange épaissi, ajouter la crème de soja et le fromage en mélangeant jusqu’à ce que le fromage fonde. Bien assaisonner et placer dans un grand plat à tarte. Mettez de côté jusqu’à ce que vous en ayez besoin.

3

Fariner légèrement une surface et dérouler la pâte à environ

épaisseur d’une pièce de 1 £. Badigeonner les bords du moule à tarte avec un peu de lait de soja

puis coupez de longues lanières de pâtisserie pour faire le tour du bord du plat. Brossez le

bandes avec du lait de soja, aussi. Déposer la pâte sur le dessus du plat et presser

doucement vers le bas. Maintenant, sertissez les bords à l’aide d’une fourchette ou de vos doigts et coupez un petit

trou de vapeur, ou fente, dans le haut. Placer au four pendant 25-30 minutes ou jusqu’à

la pâte est dorée et la garniture bouillonne. Servir immédiatement avec du vert

légumes sur le côté.

Nom de la recette

Tourte végétalienne aux champignons, poireaux et panais

Nom de l’auteur

Magazine sain

Publié le

2020-01-30

Temps de préparation

25M

Temps de cuisson

45M